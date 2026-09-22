«Автостраде» задолжали 15 млрд грн за выполненные работы

Задолженность перед группой компаний «Автострада» за уже выполненные работы составляет около 15 млрд грн. Компания ожидает возобновления финансирования ключевых инфраструктурных проектов.
Об этом сообщил основатель группы компаний «Автострада» Максим Шкиль в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
Общая задолженность перед компанией
«Общая задолженность перед компанией за проделанные работы — около 15 млрд грн, из них 6,5 млрд грн уже находятся в казначействе, но около недели эти платежи не проходят. И мы знаем, что вообще платежи по капитальным расходам из государственного и местных бюджетов остановлены по всей стране», — сообщил Шкиль.
По его словам, остановка финансирования означает, что планы государства по подготовке к зиме не могут быть реализованы в запланированных объемах.
Шкиль отметил, что решение об остановке платежей было принято без предварительного обсуждения с бизнесом.
«Это решение возникло спонтанно в один день, без обсуждений, без коммуникации, просто нас поставили всех перед фактом», — сказал он.
По его словам, из-за этого бизнес вынужден корректировать свои планы. На объектах «Автострады» работы продлятся до конца сентября, однако фактически это будет означать сворачивание производственных цепей и консервацию объектов.
Среди проектов, выполненных, но не проплаченных, Шкиль назвал ремонт основных магистралей, где компания обеспечила в этом году около 40% общеукраинского объема работ по собственным ресурсам.
«У нас были договоренности, что потом, когда будет пополнен резервный фонд, с него эти работы будут погашены. Это часть долга. А еще прифронтовые дороги, и защита объектов энергетики, и водопровод „Запорожье — Томаковка — Марганец“, который после подрыва Каховской ГЭС обеспечил водой более 1 млн жителей Днепропетровской области», — перечисляет он.
Относительно Киева Шкиль сообщил, что планы строительства метро на Виноградарь были скорректированы в результате сокращения городом бюджета на этот проект (с 10 млрд грн до 1,6 млрд грн), но компания идет по графику, как и на других объектах. В частности, Харьковское шоссе должно было быть сдано 1 декабря, площадь Европейского союза (возле будущей ст.м. «Варшавская») 15 декабря, развязка возле ст. м. «Черниговская» — 28 декабря.
«Мы искренне рассчитываем на конструктивную позицию премьер-министра Корецкого. Должен быть диалог (с бизнесом), есть расходы, которые должны продолжаться, есть долги, которые должны быть погашены. Я смотрю на многие вещи в положительном ключе, верю в Украину и мы максимум делаем все, чтобы поддержать ее устойчивость и экономику, выполнить все задачи, понимаем влияние качества инфраструктуры на экономику страны в целом. Поэтому надеемся, что, по крайней мере, по ключевым проектам финансирование будет возобновлено», — отметил Шкиль.