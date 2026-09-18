«Автострада» останавливает работы на всех объектах из-за нехватки финансирования Сегодня 11:32 "Автострада" вынуждена остановить работы на всех объектах.

Строительная компания «Автострада» заявила об остановке работ на всех объектах из-за прекращения государственного финансирования капитальных расходов.

По словам основателя и главы компании Максима Шкиля, решение Кабинета Министров было принято без предупреждения и обсуждения.

«Государство в один день, без предупреждений, какого-либо обсуждения и диалога, остановило финансирование всех капитальных расходов», — написал Шкиль на своей странице в Facebook.

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Он отметил, что прекращение финансирования влияет на выплату заработных плат, расчеты с поставщиками и обслуживание кредитов.

«Заработные платы целых отраслей экономики, проценты по кредитам, расчеты с поставщиками — это точно головная боль не депутатов и не Министерства финансов. У них свой бизнес-план, а нас просто ставят перед фактом к сведению», — заявил глава компании.

В этой связи «Автострада» вынуждена остановить работы на всех объектах.

«Автострада» ранее заявляла о долге в 6 млрд грн

Как пишут СМИ, в мае Максим Шкиль на своей странице в Facebook сообщал о задолженности государства перед компанией и предупреждал о возможном прекращении дорожных работ (на сегодняшний день этого поста нет ни на странице Шкиля, ни на странице компании «Автострада». — Ред.).

Отмечается, что на тот момент государство не выплатило «Автостраде» более 6 млрд грн за выполненные работы. Из предусмотренных 52 млрд грн на текущий ремонт основных дорог было выделено всего 3 млрд грн.

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По словам Шкиля, еще в марте президент поручил определить минимальную потребность в финансировании и выделить 52 млрд грн на текущий ремонт дорог для обеспечения проезда по ключевым магистралям.

Он отметил, что компания продолжала выплачивать заработные платы, рассчитываться с поставщиками за материалы и платить налоги, одновременно обслуживая кредитные обязательства. В тот момент у компании не было четкого понимания сроков погашения задолженности.