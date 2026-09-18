«Автострада» останавливает работы на всех объектах из-за нехватки финансирования

Он отметил, что прекращение финансирования влияет на выплату заработных плат, расчеты с поставщиками и обслуживание кредитов.
«Заработные платы целых отраслей экономики, проценты по кредитам, расчеты с поставщиками — это точно головная боль не депутатов и не Министерства финансов. У них свой бизнес-план, а нас просто ставят перед фактом к сведению», — заявил глава компании.
В этой связи «Автострада» вынуждена остановить работы на всех объектах.
Как пишут СМИ, в мае Максим Шкиль на своей странице в Facebook сообщал о задолженности государства перед компанией и предупреждал о возможном прекращении дорожных работ (на сегодняшний день этого поста нет ни на странице Шкиля, ни на странице компании «Автострада». — Ред.).
Отмечается, что на тот момент государство не выплатило «Автостраде» более 6 млрд грн за выполненные работы. Из предусмотренных 52 млрд грн на текущий ремонт основных дорог было выделено всего 3 млрд грн.
По словам Шкиля, еще в марте президент поручил определить минимальную потребность в финансировании и выделить 52 млрд грн на текущий ремонт дорог для обеспечения проезда по ключевым магистралям.
Он отметил, что компания продолжала выплачивать заработные платы, рассчитываться с поставщиками за материалы и платить налоги, одновременно обслуживая кредитные обязательства. В тот момент у компании не было четкого понимания сроков погашения задолженности.
«Если и дальше выполненные работы не будут профинансированы, мы будем вынуждены остановить работы, ведь размер кредитных линий и имеющегося финансирования ограничен», — подчеркивал основатель «Автострады».