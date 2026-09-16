Денег в бюджете нет: в Украине будут финансировать только три сферы Сегодня 12:01 — Казна и Политика Деньги на фоне флага

В Украине из-за нехватки средств в государственном бюджете финансирование сосредоточено на трех основных направлениях. Средств на другие расходы пока недостаточно.

Об этом заявила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Какие расходы финансируют

По словам Василевской-Смаглюк, с 15 сентября средства из бюджета направляют на три направления:

социальные расходы,

зарплаты работникам бюджетной сферы,

содержание военных.

«Денег в бюджете мало», — написала депутат.

Как сообщила чиновник, на денежное довольствие военных в проекте Госбюджета на 2027 год заложено около 1,02 трлн грн. Правда, это общая сумма фонда оплаты труда военнослужащих и гражданских работников ВСУ.

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Кроме того, в 2027 году весь военный сбор предлагают зачислять в специальный фонд бюджета и направлять на денежное довольствие военнослужащих ВСУ.

Дефицит в бюджете

Ранее Finance.ua со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко писал , что бюджетная ситуация в Украине сейчас худшая с 2022 года и начала полномасштабного вторжения. Уже возникли проблемы с ликвидностью, а потребность во внешнем финансировании растет.

«Мы уже видим некоторые проблемы с ликвидностью, и мы подразумеваем определенный дефицит в нашем бюджете. Это значит, что нам, возможно, придется отложить некоторые платежи, не связанные с войной, за неимением ликвидности. Будут последствия», — сказал министр.

По словам Марченко, Минфин вынужденно ограничивает расходы государственного бюджета. При недостаточной ликвидности возможны задержки выплаты зарплат в государственном секторе экономики.

Также мы писали , что базовая ежегодная потребность Украины во внешнем финансировании остается на уровне около $50 млрд. В то же время предварительно непокрытую потребность на 2027 год оценивается в $32,6 млрд.