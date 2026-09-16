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Денег в бюджете нет: в Украине будут финансировать только три сферы

Казна и Политика
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Деньги на фоне флага
Деньги на фоне флага
В Украине из-за нехватки средств в государственном бюджете финансирование сосредоточено на трех основных направлениях. Средств на другие расходы пока недостаточно.
Об этом заявила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Какие расходы финансируют

По словам Василевской-Смаглюк, с 15 сентября средства из бюджета направляют на три направления:
  • социальные расходы,
  • зарплаты работникам бюджетной сферы,
  • содержание военных.
«Денег в бюджете мало», — написала депутат.
Как сообщила чиновник, на денежное довольствие военных в проекте Госбюджета на 2027 год заложено около 1,02 трлн грн. Правда, это общая сумма фонда оплаты труда военнослужащих и гражданских работников ВСУ.
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Кроме того, в 2027 году весь военный сбор предлагают зачислять в специальный фонд бюджета и направлять на денежное довольствие военнослужащих ВСУ.

Дефицит в бюджете

Ранее Finance.ua со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко писал, что бюджетная ситуация в Украине сейчас худшая с 2022 года и начала полномасштабного вторжения. Уже возникли проблемы с ликвидностью, а потребность во внешнем финансировании растет.
«Мы уже видим некоторые проблемы с ликвидностью, и мы подразумеваем определенный дефицит в нашем бюджете. Это значит, что нам, возможно, придется отложить некоторые платежи, не связанные с войной, за неимением ликвидности. Будут последствия», — сказал министр.
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По словам Марченко, Минфин вынужденно ограничивает расходы государственного бюджета. При недостаточной ликвидности возможны задержки выплаты зарплат в государственном секторе экономики.
Также мы писали, что базовая ежегодная потребность Украины во внешнем финансировании остается на уровне около $50 млрд. В то же время предварительно непокрытую потребность на 2027 год оценивается в $32,6 млрд.
В то же время в Европе удивились, узнав, что Украине не хватает денег на оборону. Некоторые партнеры подвергают сомнению эффективность расходования средств или завышение потребностей.
По материалам:
Finance.ua
Бюджет
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