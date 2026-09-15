ГНС создаст реестр пострадавшего бизнеса: как это будет работать Сегодня 14:28 — Казна и Политика Разрушены мощности компании "Эпицентр К"

Предприятия, у которых утрачено или повреждено имущество в результате войны, смогут самостоятельно извещать об этом Государственную налоговую службу. Для этого ГНС разработала специальное Уведомление об утрате, уничтожении или повреждении имущества (товаров) в результате вооруженной агрессии россии против Украины. Документ станет первым практическим шагом в создании Реестра поврежденного бизнеса.

Об этом сообщается на сайте ГНС.

ГНС разработала специальное сообщение для бизнеса

Как отмечается, создание отдельного реестра пострадавшего бизнеса является одним из важнейших пунктов «дорожной карты» ГНС. Качество такого реестра будет зависеть от информации, которую будут предоставлять сами налогоплательщики.

Полноценный межведомственный обмен данными еще находится на этапе введения. Но налоговая хочет как можно скорее получить фидбек от бизнеса, чтобы ГНС уже на этапе, как только пострадал бизнес, не ожидала действий других государственных органов, а предприниматели могли самостоятельно подавать информацию.

Какую информацию можно будет предоставить

В уведомлении предприятие сможет указать дату и обстоятельства происшествия, перечень и ориентировочную стоимость утраченных или поврежденных товаров и основных средств.

Также документ будет предусматривать информацию о проведенной инвентаризации, налоговом кредите по НДС и подтверждении факта разрушения или утраты компетентными органами.

Если после подачи документа предприятие получит новые сведения или уточнит сумму убытков, оно сможет подать уведомление повторно и дополнить информацию.

В ГНС работают над тем, чтобы в ближайшее время подать сообщение можно было через электронный кабинет. При необходимости документ можно будет подать в бумажной форме или в электронном виде через раздел «Переписка с ГНС» приватной части Электронного кабинета.

Принимать сообщения начинают все главные управления ГНС, в частности, через Офисы налоговых консультантов.

Офисы налоговых консультантов, контакт-центр и ЦОП будут консультировать налогоплательщиков относительно возможности подать Сообщение и помогут в его заполнении.