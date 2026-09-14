Польша и ОАЭ среди лидеров: где Украина чаще всего ищет следы денег в делах об отмывании Сегодня 20:02 — Казна и Политика Польша и ОАЭ среди лидеров: где Украина чаще всего ищет следы денег в делах об отмывании

Польша, Болгария, Турция, ОАЭ и США входят в пятерку стран, к которым Украина чаще всего обращалась для получения информации по делам, связанным с возможным отмыванием денежных средств.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

По ее словам, такая география связана с тем, что финансовые расследования часто выходят за пределы украинской юрисдикции. Деньги могут проходить через счета, компании, платежные инструменты и активы в нескольких странах, поэтому международный обмен информацией важен для установления полного маршрута движения денег.

Какие риски чаще всего фиксировал Госфинмониторинг

Анализ исходных материалов Госфинмониторинга за 2022−2024 годы показывает, что больше всего материалов касалось подозрений в отмывании средств — 1378.

Еще 810 материалов было связано с финансированием действий против безопасности государства, терроризмом и санкционными вопросами. Относительно коррупции в публичном секторе был подготовлен 781 материал.

Отдельные категории составляли:

операции с участием политически значимых лиц — 537 материалов;

уклонение от налогообложения — 361;

оборонный комплекс и ВПК — 245;

финансовые технологии и виртуальные активы — 166.

«Эти цифры фактически показывают структуру рисков, с которыми сегодня работает украинская финансовая разведка. Речь идет не только о классическом отмывании средств, но и о коррупционных доходах, налоговых преступлениях, финансировании деятельности против государства, санкционных ограничениях, оборонных закупках, криптоактивах и операциях PEP», — отметила депутат.

Международный обмен информацией

В то же время, в исходных материалах Госфинмониторинга значительно меньше представлены такие категории, как донорская помощь, торговля людьми и киберпреступления.

«Это не обязательно означает низкий уровень риска в этих сферах. Скорее это вопрос того, насколько эффективно система сегодня выявляет соответствующие финансовые потоки, получает первичную информацию и превращает ее в материалы для правоохранительных органов», — добавила Василевская-Смаглюк.

Особенно важно смотреть на международную составляющую. «Если деньги покинули Украину и дальше прошли через Польшу, Болгарию, Турцию, ОАЭ или США, без быстрого обмена финансовой информацией расследование фактически останавливается на границе. Поэтому способность Госфинмониторинга работать с иностранными подразделениями финансовой разведки имеет прямое влияние на то, сможем ли мы не просто увидеть подозрительную операцию в Украине, а проследить все дальнейшее движение средств и, при наличии оснований, вернуть активы», — отметила она.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Украина расширяет участие в международном обмене налоговой информацией. Страна присоединилась к Дополнению Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (Дополнение к CRS MCAA).

Для Украины это означает возможность получать от иностранных налоговых органов более полную и структурированную информацию о финансовых счетах украинских налоговых резидентов за рубежом. Такие сведения будут помогать органам ГНС: