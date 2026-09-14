Украина получит $841 млн от Всемирного банка: средства направят на пенсии Сегодня 15:01 — Казна и Политика Средства предоставляются в рамках проекта Peace in Ukraine.

Украина в ближайшее время получит $841 млн бюджетной поддержки от Всемирного банка под гарантии правительства Канады.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

«В условиях дефицита бюджета и разбалансирования государственных финансов это чрезвычайно важная и своевременная поддержка», — отметил Корецкий.

На что направят средства

По словам главы правительства, финансирование будет направлено на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты.

Средства предоставляются в рамках проекта Peace in Ukraine.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что за январь-август 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 2,29 трлн грн. Всего в августе в общий и специальный фонды госбюджета поступило 353,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Одним из важных источников доходов общего фонда госбюджета за январь-август стала международная грантовая помощь — 569,6 млрд грн.

Также мы рассказывали , что по состоянию на начало сентября около 70 млрд грн налоговых поступлений могут не дойти до бюджета из-за российских атак на бизнес. Однако удары рф продолжаются ежедневно, поэтому сумма может возрасти.