Украина получит $841 млн от Всемирного банка: средства направят на пенсии

Напомним, ранее Finance.ua писал, что за январь-август 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 2,29 трлн грн. Всего в августе в общий и специальный фонды госбюджета поступило 353,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Одним из важных источников доходов общего фонда госбюджета за январь-август стала международная грантовая помощь — 569,6 млрд грн.
Также мы рассказывали, что по состоянию на начало сентября около 70 млрд грн налоговых поступлений могут не дойти до бюджета из-за российских атак на бизнес. Однако удары рф продолжаются ежедневно, поэтому сумма может возрасти.
Кроме того, Министерство финансов вынужденно ограничивает расходы государственного бюджета. При недостаточной ликвидности возможны задержки выплаты зарплат в государственном секторе экономики.