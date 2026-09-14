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Украина получит $841 млн от Всемирного банка: средства направят на пенсии

Казна и Политика
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Средства предоставляются в рамках проекта Peace in Ukraine.
Средства предоставляются в рамках проекта Peace in Ukraine.
Украина в ближайшее время получит $841 млн бюджетной поддержки от Всемирного банка под гарантии правительства Канады.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
«В условиях дефицита бюджета и разбалансирования государственных финансов это чрезвычайно важная и своевременная поддержка», — отметил Корецкий.

На что направят средства

По словам главы правительства, финансирование будет направлено на возмещение расходов государственного бюджета на пенсионные выплаты.
Средства предоставляются в рамках проекта Peace in Ukraine.
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Напомним, ранее Finance.ua писал, что за январь-август 2026 года в общий фонд государственного бюджета поступило 2,29 трлн грн. Всего в августе в общий и специальный фонды госбюджета поступило 353,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Одним из важных источников доходов общего фонда госбюджета за январь-август стала международная грантовая помощь — 569,6 млрд грн.
Также мы рассказывали, что по состоянию на начало сентября около 70 млрд грн налоговых поступлений могут не дойти до бюджета из-за российских атак на бизнес. Однако удары рф продолжаются ежедневно, поэтому сумма может возрасти.
Кроме того, Министерство финансов вынужденно ограничивает расходы государственного бюджета. При недостаточной ликвидности возможны задержки выплаты зарплат в государственном секторе экономики.
По материалам:
Finance.ua
БюджетФинансовая помощь
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