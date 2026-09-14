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Украина ужесточает контроль за иностранными активами и доходами граждан

Личные финансы
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Для Украины это означает возможность получать от иностранных налоговых органов более полную и структурированную информацию
Для Украины это означает возможность получать от иностранных налоговых органов более полную и структурированную информацию
Украина расширяет участие в международном обмене налоговой информацией. Страна присоединилась к Дополнению Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (Дополнение к CRS MCAA).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Что это значит

Дополнение к CRS MCAA является неотъемлемой частью Многостороннего соглашения и обеспечивает международно-правовую основу для обмена расширенным объемом информации в соответствии с обновленным Общим стандартом отчетности и надлежащей проверкой информации о финансовых счетах (CRS).
Для Украины это означает возможность получать от иностранных налоговых органов более полную и структурированную информацию о финансовых счетах украинских налоговых резидентов за рубежом. Такие сведения будут помогать органам ГНС:
  • выявлять незадекларированные иностранные доходы;
  • точнее определять владельцев счетов и контролирующих лиц;
  • повышать качество налогового риск-анализа;
  • эффективнее противодействовать уклонению от налогообложения и выводу доходов за границу;
  • обеспечивать равные условия налогообложения для плательщиков, добровольно выполняющих налоговые обязанности.
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Какие возможности получит Украина

Обновленный стандарт учитывает новые финансовые продукты и инструменты, которые могут использоваться в качестве альтернативы традиционным финансовым продуктам.
Дополнение к CRS MCAA предполагает включение в международный автоматический обмен дополнительных информационных элементов, предусмотренных обновленным CRS. Оно применяется между компетентными органами, являющимися его подписантами, в соответствии с определенными условиями и датами применения обновленных положений.
Присоединение Украины к Дополнению:
  • обеспечивает международно-правовую основу для обмена информацией в соответствии с обновленным CRS;
  • дает возможность Украине участвовать в обмене расширенным объемом информации с юрисдикциями-партнерами, применяющими соответствующие положения Дополнения;
  • расширяет информационные возможности налоговых органов по контролю над иностранными активами и доходами украинских резидентов;
  • способствует приближению законодательства Украины к международным и европейским стандартам в сфере налоговой прозрачности и административного сотрудничества.
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В то же время присоединение к Дополнению не вводит новый налог и не предусматривает публичного раскрытия информации о финансовых счетах.
Полученные сведения используются налоговыми органами для определенных международными договорами налоговых целей с соблюдением требований по конфиденциальности и защите информации.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Министерство финансов Украины обновило Порядок применения Общего стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (CRS). Цель обновления — выявление скрытых доходов за рубежом, борьба с уклонением от уплаты налогов и повышение уровня финансовой прозрачности. Обновление также является частью выполнения Украиной международных обязательств в сфере автоматического обмена налоговой информацией и приближает национальное законодательство к подходам Европейского Союза, включая положения Директивы DAC 8 (в части CRS).
Также мы рассказывали, что налоговые службы европейских стран все более тщательно проверяют, сколько времени граждане Украины фактически находятся на их территории, чтобы определить их налоговый статус.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
МинфинБанковские счетаГНС
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