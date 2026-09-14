Украина ужесточает контроль за иностранными активами и доходами граждан Сегодня 11:02 — Личные финансы Для Украины это означает возможность получать от иностранных налоговых органов более полную и структурированную информацию

Украина расширяет участие в международном обмене налоговой информацией. Страна присоединилась к Дополнению Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (Дополнение к CRS MCAA).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Что это значит

Дополнение к CRS MCAA является неотъемлемой частью Многостороннего соглашения и обеспечивает международно-правовую основу для обмена расширенным объемом информации в соответствии с обновленным Общим стандартом отчетности и надлежащей проверкой информации о финансовых счетах (CRS).

Управляйте своими расходами просто и эффективно с помощью дебетовой карты. Выбрать оптимальный вариант для себя всегда можно на Finance.ua

Для Украины это означает возможность получать от иностранных налоговых органов более полную и структурированную информацию о финансовых счетах украинских налоговых резидентов за рубежом. Такие сведения будут помогать органам ГНС:

выявлять незадекларированные иностранные доходы;

точнее определять владельцев счетов и контролирующих лиц;

повышать качество налогового риск-анализа;

эффективнее противодействовать уклонению от налогообложения и выводу доходов за границу;

обеспечивать равные условия налогообложения для плательщиков, добровольно выполняющих налоговые обязанности.

Какие возможности получит Украина

Обновленный стандарт учитывает новые финансовые продукты и инструменты, которые могут использоваться в качестве альтернативы традиционным финансовым продуктам.

Дополнение к CRS MCAA предполагает включение в международный автоматический обмен дополнительных информационных элементов, предусмотренных обновленным CRS. Оно применяется между компетентными органами, являющимися его подписантами, в соответствии с определенными условиями и датами применения обновленных положений.

Присоединение Украины к Дополнению:

обеспечивает международно-правовую основу для обмена информацией в соответствии с обновленным CRS;

дает возможность Украине участвовать в обмене расширенным объемом информации с юрисдикциями-партнерами, применяющими соответствующие положения Дополнения;

расширяет информационные возможности налоговых органов по контролю над иностранными активами и доходами украинских резидентов;

способствует приближению законодательства Украины к международным и европейским стандартам в сфере налоговой прозрачности и административного сотрудничества.

Читайте также Доступ к счетам и состояниям: МВФ советует изменить проверки деклараций чиновников

В то же время присоединение к Дополнению не вводит новый налог и не предусматривает публичного раскрытия информации о финансовых счетах.

Полученные сведения используются налоговыми органами для определенных международными договорами налоговых целей с соблюдением требований по конфиденциальности и защите информации.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Министерство финансов Украины обновило Порядок применения Общего стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (CRS). Цель обновления — выявление скрытых доходов за рубежом, борьба с уклонением от уплаты налогов и повышение уровня финансовой прозрачности. Обновление также является частью выполнения Украиной международных обязательств в сфере автоматического обмена налоговой информацией и приближает национальное законодательство к подходам Европейского Союза, включая положения Директивы DAC 8 (в части CRS).