Нужно ли платить налоги с продажи банковского золота и серебра — объяснение ГНС Сегодня 09:06 — Личные финансы Доход от продажи физическим лицом приобретенных в банке банковских металлов НДФЛ не облагается налогом

Доход от продажи золота, серебра и других банковских металлов не облагается НДФЛ и военным сбором.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Банковские металлы — это валютные ценности. К ним, в частности, относятся золото, серебро, платина и металлы платиновой группы, доведенные до высоких проб в слитках и порошках и имеющие сертификат качества, а также монеты, произведенные из драгоценных металлов.

Налоговый кодекс Украины предусматривает, что доходы от операций с валютными ценностями, к которым относятся и банковские металлы, не включаются в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход физического лица.

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«Поэтому доход от продажи физическим лицом приобретенных в банке банковских металлов НДФЛ не облагается налогом», — отмечают в ГНС.

Нужно ли платить военный сбор

Военный сбор тоже не уплачивается.

Доходы, которые согласно Налоговому кодексу не включаются в общий налогооблагаемый доход физического лица, освобождаются и от налогообложения военным сбором, кроме отдельных прямо определенных Кодексом случаев.

Нужно ли подавать декларацию

Если в течение года вы получали только доход от продажи банковских металлов, подавать из-за него годовую декларацию об имущественном положении и доходах не требуется.

В то же время, если у вас возникла обязанность подать декларацию по другим основаниям — например, из-за получения иностранных доходов или доходов от операций с инвестиционными активами, — в такой декларации вместе с другими доходами следует указать и доход от продажи банковских металлов.

Не стоит путать банковские металлы с ювелирными изделиями

Эти правила касаются именно банковских металлов. ювелирные и бытовые изделия из золота, серебра или других драгоценных металлов не следует автоматически приравнивать к банковским металлам только через материал, из которого они изготовлены.

Следовательно, если физическое лицо продало приобретенные в банке банковские металлы, НДФЛ и военный сбор с такого дохода не уплачиваются, а подавать декларацию только из-за такой ​​продажи не нужно.

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