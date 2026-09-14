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Нужно ли платить налоги с продажи банковского золота и серебра — объяснение ГНС

Личные финансы
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Доход от продажи физическим лицом приобретенных в банке банковских металлов НДФЛ не облагается налогом
Доход от продажи физическим лицом приобретенных в банке банковских металлов НДФЛ не облагается налогом
Доход от продажи золота, серебра и других банковских металлов не облагается НДФЛ и военным сбором.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Банковские металлы — это валютные ценности. К ним, в частности, относятся золото, серебро, платина и металлы платиновой группы, доведенные до высоких проб в слитках и порошках и имеющие сертификат качества, а также монеты, произведенные из драгоценных металлов.
Налоговый кодекс Украины предусматривает, что доходы от операций с валютными ценностями, к которым относятся и банковские металлы, не включаются в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход физического лица.
«Поэтому доход от продажи физическим лицом приобретенных в банке банковских металлов НДФЛ не облагается налогом», — отмечают в ГНС.

Нужно ли платить военный сбор

Военный сбор тоже не уплачивается.
Доходы, которые согласно Налоговому кодексу не включаются в общий налогооблагаемый доход физического лица, освобождаются и от налогообложения военным сбором, кроме отдельных прямо определенных Кодексом случаев.
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Нужно ли подавать декларацию

Если в течение года вы получали только доход от продажи банковских металлов, подавать из-за него годовую декларацию об имущественном положении и доходах не требуется.
В то же время, если у вас возникла обязанность подать декларацию по другим основаниям — например, из-за получения иностранных доходов или доходов от операций с инвестиционными активами, — в такой декларации вместе с другими доходами следует указать и доход от продажи банковских металлов.

Не стоит путать банковские металлы с ювелирными изделиями

Эти правила касаются именно банковских металлов. ювелирные и бытовые изделия из золота, серебра или других драгоценных металлов не следует автоматически приравнивать к банковским металлам только через материал, из которого они изготовлены.
Следовательно, если физическое лицо продало приобретенные в банке банковские металлы, НДФЛ и военный сбор с такого дохода не уплачиваются, а подавать декларацию только из-за такой ​​продажи не нужно.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиГНСЗолотоБанковские металлыСеребро
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