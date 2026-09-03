Золото растет: более слабый доллар и более низкая доходность ослабляют давление на повышение ставки ФРС Сегодня 16:12 — Банковские металлы

Золото растет: более слабый доллар и более низкая доходность ослабляют давление на повышение ставки ФРС

Золото в четверг, 3 сентября, снова подорожало, вернувшись выше отметки в $4400 за тройскую унцию. Спотовая цена металла выросла на 0,9% - до $4429,23.

Декабрьские фьючерсы прибавили 1,4% — до $4474,75.

Об этом пишет Investing.com.

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Рынок восстанавливается после падения в начале недели. Основные причины нынешнего движения — более слабый доллар США и снижение доходности американских гособлигаций.

Индекс доллара в четверг снизился на 0,2% до 99,39.

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Для золота это положительный фактор. Металл котируется в долларах, потому ослабление американской валюты удешевляет его для иностранных покупателей.

Падение доходности облигаций также играет на пользу золоту. Металл не приносит процентный доход, поэтому его привлекательность растет, когда альтернативная доходность облигаций снижается.

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Ранее инвестиционный банк JPMorgan снизил прогноз по росту цен на золото.

Аналитики объясняют это тем, что спрос со стороны ключевых покупателей окажется слабее, чем ожидалось ранее.

Теперь банк прогнозирует, что в третьем квартале этого года золото будет стоить около 4300 долларов за унцию, а в четвертом — около 4500 долларов.

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