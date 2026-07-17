Серебро дорожает: почему ювелирная отрасль конкурирует с промышленностью за сырье

Украинские производители почти полностью контролируют рынок золотых украшений
Только около 1% золотых изделий, проходящих государственное клеймение, являются импортными.
В отличие от золота, рынок серебряных украшений в значительной степени зависит от импорта: почти каждое третье серебряное изделие, проходящее государственное клеймение в Украине, изготовлено за рубежом.
Государственное пробирное клеймо подтверждает, что украшение прошло государственный контроль и соответствует заявленной пробе драгоценного металла.
Что запрещено
Украинское законодательство прямо запрещает продажу ювелирных изделий без такого клейма, а практически все импортные украшения для продаж в Украине также должны пройти государственный пробирной контроль.
Ранее писали, что ученые обнаружили скрывающееся на морском дне невидимое золото. В затопленном вулканическом кратере у юго-восточного побережья Японии исследователи обнаружили черные дымоходы и гидротермальные курганы, которые активно куют огромное количество золота.
А в Китае под землей обнаружено колоссальное месторождение золота весом 1000 тонн. Открытие было сделано в уезде Пинцзян, расположенном в провинции Хунань. Из-за его масштабов ученые уже называют его сверхгигантским месторождением — термин, обычно используемый для обозначения крупнейших и значительных находок минералов.
Напомним, несмотря на коррекцию цен на золото в этом году, интерес к драгоценному металлу среди центральных банков не ослабевает. Напротив, большинство регуляторов планируют увеличить золотые резервы, что может поддержать спрос на драгметалл в ближайшие годы.