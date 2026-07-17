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Серебро дорожает: почему ювелирная отрасль конкурирует с промышленностью за сырье

Банковские металлы
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Серебро дорожает: почему ювелирная отрасль конкурирует с промышленностью за сырье
Серебро дорожает: почему ювелирная отрасль конкурирует с промышленностью за сырье
Золото впервые обогнало серебро по количеству в прошлом году, а в этом году, несмотря на всеобщее сокращение количества изделий, доля золота еще увеличилась: 57% против 43%.
Как пишет Опендатабот, 35,8 млн ювелирных изделий прошли государственное клеймение в Украине с 2020 года по данным Министерства финансов Украины.
1,1 млн ювелирных изделий уже прошли клеймение в этом году. 99% прошедших клеймение золотых украшений производят в Украине.
Для сравнения, в 2020 году 72% всех проклейменных изделий были серебряными, а золото занимало всего 28%.
Серебро дорожает: почему ювелирная отрасль конкурирует с промышленностью за сырье

Где используют серебро

Отчасти это связано с тем, что несколько лет спрос на серебро превышает его добычу: металл активно используют в производстве солнечных панелей, электромобилей, электроники и полупроводников.
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Поэтому серебро дорожает, а ювелирная отрасль все больше конкурирует за сырье с промышленностью.
В среднем 16% всех изделий, прошедших государственное клеймение за последние шесть лет, являются импортными. В этом году 14% украшений, получивших государственную пробу, были произведены не в Украине.
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Украинские производители почти полностью контролируют рынок золотых украшений

Только около 1% золотых изделий, проходящих государственное клеймение, являются импортными.
Серебро дорожает: почему ювелирная отрасль конкурирует с промышленностью за сырье
В отличие от золота, рынок серебряных украшений в значительной степени зависит от импорта: почти каждое третье серебряное изделие, проходящее государственное клеймение в Украине, изготовлено за рубежом.
Государственное пробирное клеймо подтверждает, что украшение прошло государственный контроль и соответствует заявленной пробе драгоценного металла.

Что запрещено

Украинское законодательство прямо запрещает продажу ювелирных изделий без такого клейма, а практически все импортные украшения для продаж в Украине также должны пройти государственный пробирной контроль.
Ранее писали, что ученые обнаружили скрывающееся на морском дне невидимое золото. В затопленном вулканическом кратере у юго-восточного побережья Японии исследователи обнаружили черные дымоходы и гидротермальные курганы, которые активно куют огромное количество золота.
А в Китае под землей обнаружено колоссальное месторождение золота весом 1000 тонн. Открытие было сделано в уезде Пинцзян, расположенном в провинции Хунань. Из-за его масштабов ученые уже называют его сверхгигантским месторождением — термин, обычно используемый для обозначения крупнейших и значительных находок минералов.
Напомним, несмотря на коррекцию цен на золото в этом году, интерес к драгоценному металлу среди центральных банков не ослабевает. Напротив, большинство регуляторов планируют увеличить золотые резервы, что может поддержать спрос на драгметалл в ближайшие годы.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
СереброЦены на золото
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