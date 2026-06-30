Во вторник цены на золото были установлены на уровне самого большого квартального падения с апреля 2013 года, поскольку неопределенность на Ближнем Востоке уступила место ожиданиям повышения ставок в США для сдерживания повышенной инфляции.
Спотовая цена на золото выросла на 0,2% до 4026,17 долларов за унцию к 07:32 по Гринвичу, но с начала июня упала на 11,2%, что может быть четвертым подряд месячным падением. Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе оставались стабильными на уровне 4040,60 долларов.
Также ожидалось первое квартальное падение цен на слитки с 2024 года и больше всего с июньского квартала 2013 года, поскольку война в Иране привела к резкому росту цен на энергоносители, что подпитывало опасения по поводу инфляции и прогнозы на повышение процентных ставок.
Золото готовится к крупнейшему квартальному падению с 2013 года.
«У вас высокая инфляция, высокие ожидания по процентным ставкам и сильный доллар, и это перевешивает все другие оптимистичные факторы, обычно связанные с ростом цен на золото», — сказал Эдвард Меир, аналитик Marex.
Хотя золото традиционно рассматривается как защита от инфляции, оно теряет свою привлекательность в условиях высоких процентных ставок. Трейдеры ожидают трех повышений ставки Федеральной резервной системой в этом году и оценивают вероятность повышения в сентябре примерно в 64%.
Напомним, несмотря на коррекцию цен на золото в этом году, интерес к драгоценному металлу среди центральных банков не ослабевает. Напротив, большинство регуляторов планируют увеличить золотые резервы, что может поддержать спрос на драгметалл в ближайшие годы.