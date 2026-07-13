Цена на золото падает на фоне опасений закрытия Ормузского пролива

Вооруженные силы США и Ирана обменялись массированными ударами. 12 июля Тегеран нанес удары по американским объектам в странах Персидского залива и заявил, что вновь перекрыл стратегически важный Ормузский пролив. На этом фоне цены на нефть подскочили примерно на 4%, доллар и доходность казначейских облигаций США выросли, а фондовые рынки в Азии продемонстрировали падение.
«Любая вспышка насилия в Персидском заливе сопровождается давлением на золото. Вопрос в том, приведет ли фактическое или частичное закрытие Ормузского пролива в дальнейшей перспективе к дефляционному эффекту, который на самом деле может оказать поддержку золоту, если сокращение спроса приведет к снижению экономической активности», — сказал глобальный руководитель по институциональным рынкам в ABC Refinery Николас Фраппелл.