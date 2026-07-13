0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цена на золото падает на фоне опасений закрытия Ормузского пролива

Банковские металлы
66
Цена на золото летит вверх
Цена на золото летит вверх
Цены на золото в понедельник, 13 июля, снизились более чем на 1%.
Об этом пишет агентство Reuters.

Причины

Опасения закрытия Ормузского пролива привели к резкому росту цен на нефть, что вновь усилило ожидание повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией, вызванной эскалацией на Ближнем Востоке.
По состоянию на 08:41 по Киеву спотовая цена на золото снизилась на 1,5% - до 4 060,36 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоит 130,98 доллара.
Читайте также
Вооруженные силы США и Ирана обменялись массированными ударами. 12 июля Тегеран нанес удары по американским объектам в странах Персидского залива и заявил, что вновь перекрыл стратегически важный Ормузский пролив. На этом фоне цены на нефть подскочили примерно на 4%, доллар и доходность казначейских облигаций США выросли, а фондовые рынки в Азии продемонстрировали падение.
«Любая вспышка насилия в Персидском заливе сопровождается давлением на золото. Вопрос в том, приведет ли фактическое или частичное закрытие Ормузского пролива в дальнейшей перспективе к дефляционному эффекту, который на самом деле может оказать поддержку золоту, если сокращение спроса приведет к снижению экономической активности», — сказал глобальный руководитель по институциональным рынкам в ABC Refinery Николас Фраппелл.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems