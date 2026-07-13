Цена на золото падает на фоне опасений закрытия Ормузского пролива Сегодня 10:40 — Банковские металлы

Цена на золото летит вверх

Цены на золото в понедельник, 13 июля, снизились более чем на 1%.

Об этом пишет агентство Reuters

Причины

Опасения закрытия Ормузского пролива привели к резкому росту цен на нефть, что вновь усилило ожидание повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией, вызванной эскалацией на Ближнем Востоке.

По состоянию на 08:41 по Киеву спотовая цена на золото снизилась на 1,5% - до 4 060,36 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм металла стоит 130,98 доллара.

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Вооруженные силы США и Ирана обменялись массированными ударами. 12 июля Тегеран нанес удары по американским объектам в странах Персидского залива и заявил, что вновь перекрыл стратегически важный Ормузский пролив. На этом фоне цены на нефть подскочили примерно на 4%, доллар и доходность казначейских облигаций США выросли, а фондовые рынки в Азии продемонстрировали падение.

«Любая вспышка насилия в Персидском заливе сопровождается давлением на золото. Вопрос в том, приведет ли фактическое или частичное закрытие Ормузского пролива в дальнейшей перспективе к дефляционному эффекту, который на самом деле может оказать поддержку золоту, если сокращение спроса приведет к снижению экономической активности», — сказал глобальный руководитель по институциональным рынкам в ABC Refinery Николас Фраппелл.

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