Банки будут рекордными темпами покупать золото в 2026 году Сегодня 20:20 — Банковские металлы

Слиток золота

Несмотря на коррекцию цен на золото в этом году, интерес к драгоценному металлу среди центральных банков не ослабевает. Напротив, большинство регуляторов планируют увеличить золотые резервы, что может поддержать спрос на драгоценный металл в ближайшие годы.

Об этом говорится в публикации Bloomberg

Почти половина центробанков готовится покупать золото

По данным опроса Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) и компании YouGov, 45% из 74 опрошенных центральных банков планируют наращивать золотые резервы в следующем году. Это самый высокий показатель за все время проведения исследования с 2018 года.

В то же время, только один центробанк сообщил о намерении сократить свои запасы золота.

За последние три года цены на золото выросли более чем вдвое. Одним из основных факторов роста стали именно активные закупки со стороны центральных банков. Однако часть добытых позиций металл потерял в этом году из-за роста цен на энергоносители и ожидания более длинного периода высоких процентных ставок.

Впрочем, в WGC считают, что нынешнее снижение цен может стать хорошей возможностью для новых покупок. По словам руководителя направления работы с центробанками Шаокая Фана, в 2025 году многие регуляторы откладывали закупки из-за слишком высокой стоимости металла и ждали более выгодного момента.

Наиболее активные покупатели

Основными потенциальными покупателями золота остаются центральные банки развивающихся стран. Среди них 53% ожидают увеличения золотых резервов. Для сравнения, среди развитых экономик о таких планах заявили всего 18% регуляторов.

Часто такие закупки производятся в пределах внутренних программ накопления золота. В этом случае государства покупают металл у своих золотодобывающих компаний за национальную валюту, не тратя валютные резервы.

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Половина центробанков, планирующих покупать золото, намерена использовать именно такой механизм. Еще 38% готовы финансировать закупки путем продажи других резервных активов.

Где хранят золото

Самым популярным местом хранения золотых резервов остается Банк Англии в Лондоне. Его используют 57% опрошенных центробанков.

В то же время все больше регуляторов стремятся диверсифицировать места хранения своих запасов. За последний год 9% центробанков увеличили объемы золота, хранящегося внутри страны, а еще 10% распределили резервы между несколькими юрисдикциями. Для сравнения, в прошлом году такие показатели составляли всего 5% и 2% соответственно.

Эксперты объясняют эту тенденцию ростом геополитических рисков. На этом фоне альтернативные центры хранения золота, в частности Сингапур и Гонконг, активно пытаются привлечь центральные банки к размещению резервов на своих площадках.

Подробно о том, как в Украине купить золото и правильно хранить слитки, рассказывали в материале по ссылке.

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