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Золото упало более чем на 2% на фоне угасания надежд на мир на Ближнем Востоке

Банковские металлы
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Цена на золото летит вверх
Цена на золото летит вверх
В среду цена на золото упала более чем на 2% до минимума за более чем два месяца, поскольку новые боевые действия на Ближнем Востоке омрачили надежды на решение американо-израильской войны с Ираном, усиливая беспокойство по поводу инфляции и повышения процентных ставок.
Спотовая цена на золото снизилась на 2,1% до 4 172,44 доллара за унцию до 08:49 по Гринвичу, что является самым низким уровнем с 23 марта. Фьючерсы на золото в США с поставкой в ​​августе снизились на 2,1% до 4 195,60 доллара.
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«Золото остается жертвой растущих инфляционных рисков, несмотря на геополитическую напряженность, подпитывающую нежелание рисковать. Возобновленные военные действия между США и Ираном по сути саботировали усилия по прекращению войны», — сказал Лукман Отунуга, старший аналитик FXTM.
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об осуществлении ракетных атак и атак беспилотниками на военные базы США в Иордании, Кувейте и Бахрейне в ответ на американские удары по иранским целям вокруг Ормузского пролива.
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Эти столкновения стали одним из самых крупных обменов боевыми действиями с момента заключения двумя странами соглашения о прекращении огня в апреле.
С начала поддерживаемой США войны с Ираном в конце февраля цена на слитки нефти упала более чем на 20%. Конфликт привел к резкому росту цен на нефть, что усилило опасения по поводу инфляции и повышения процентных ставок. Хотя золото рассматривается как защита от инфляции, более высокие ставки обычно влияют на этот нерентабельный металл.
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Ранее Finance.ua писал: китайские геологи утверждают, что, возможно, обнаружили чрезвычайное подземное сокровище под золотым месторождением Вангу в центральном Китае. По предварительным оценкам, месторождение может содержать более 1000 тонн золота, потенциальная стоимость которого оценивается около 85,9 миллиарда долларов.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Цены на золото
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