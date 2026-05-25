В Китае под землей обнаружено колоссальное месторождение золота весом 1000 тонн Сегодня 06:57 — Банковские металлы

Китайские геологи утверждают, что, возможно, обнаружили чрезвычайное подземное сокровище под золотым месторождением Вангу в центральном Китае. По предварительным оценкам, месторождение может содержать более 1000 тонн золота, потенциальная стоимость которого оценивается около 85,9 миллиарда долларов.

Об этом пишет издание futura-science

Открытие было сделано в уезде Пинцзян, расположенном в провинции Хунань. Из-за его масштабов ученые уже называют его сверхгигантским месторождением — термин, обычно используемый для обозначения крупнейших и значительных находок минералов.

Однако, хотя цифры впечатляют, эксперты отмечают, что находка все еще изучается. Лишь часть золота была физически подтверждена бурением. Остальные оценки базируются на компьютерных моделях, предполагающих, что может находиться глубже под землей. При увеличении разведывательных работ общее количество добытого золота может измениться.

Что лежит под золотым месторождением Вангу

Золотое месторождение Вангу расположено под лесистыми холмами в округе Пинцзян, районе, давно привлекающем геологический интерес. Исследователи из Геологического бюро провинции Хунань недавно обнаружили более 40 золотоносных жил примерно на глубине 2000 метров под землей.

Только эти жилы содержат около 300 метрических тонн подтвержденного золота. Эта цифра получена в результате прямого бурения и геологического отбора проб, что делает ее самой надежной частью открытия.

Для исследования более глубоких слоев исследовательская группа использовала передовое трехмерное геологическое моделирование. Эти цифровые симуляции прослеживают структуру подземных жил до глубины около 3000 метров.

Предварительные прогнозы показывают, что общие ресурсы золота в этом районе могут превышать 1000 тонн. Некоторые из кернов, взятых с места бурения, даже показывают видимое золото, а образцы достигают концентрации около 138 г золота на метрическую тонну породы. Такие содержания считаются чрезвычайно высокими в современной горнодобывающей добыче.

Несмотря на ажиотаж вокруг открытия, эксперты по добыче полезных ископаемых призывают к осторожности при интерпретации цифр.

В горнодобывающей промышленности существует четкая разница между подтвержденными запасами и оцененными ресурсами. Запасы — это месторождения, которые были тщательно измерены и доказано, что их экономическая добываемость выгодна. Не считая того, ресурсы часто зависят от ограниченных данных и прогнозного моделирования.

На участке Вангу только 300 метрических тонн, расположенных вблизи глубины 2000 метров, были тщательно нанесены на карту и проверены с помощью детального бурения. Более глубокие прогнозы зависят от меньшего количества скважин и большего количества предположений о том, как продолжаются подземные формации.

Специалисты Всемирного золотого совета говорят, что оценку в 1000 тонн следует рассматривать как предварительную. Прежде чем можно будет подтвердить настоящий размер месторождения, потребуются дополнительные исследования бурения, отбора проб и экономической целесообразности.

Аналитики отмечают, что если оценка подтвердится, Вангу может стать одним из крупнейших месторождений золота, когда-либо обнаруженных. Это сделает его одной из самых важных находок золота в новейшей истории.

