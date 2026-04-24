0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Банковские металлы
27
Ядро Земли начало «выдавать» золото и другие драгоценные металлы — детали
Внутри ядра Земли лежит огромный запас золота и других драгоценных металлов, скрытый глубоко под толстой земной корой и раскаленными слоями.
Ученые давно считали, что эти богатства, включая золото и рутений, остаются застрявшими вблизи границы ядра и мантии, находящейся примерно на глубине 3000 километров под землей, пишет Еarth.com.
Однако новые данные указывают на то, что некоторые из этих металлов продвигаются вверх из-за извержения вулканов на таких островах, как Гавайи. Наблюдения показывают следы рутения в гавайской лаве — намек на медленную утечку из глубочайших недр Земли. Многие из этих выводов описаны в работе доктора Нильса Месслинга из Гёттингенского университета.

Золото, металлы и ядро ​​Земли

«Когда поступили первые результаты, мы поняли, что буквально наткнулись на золото! Наши данные подтвердили, что материал из ядра, включая золото и другие драгоценные металлы, проникает в мантию Земли», — восторженно заявил доктор Месслинг.
Он и другие исследователи обнаружили химические сигнатуры в скамье, свидетельствующие о том, что металлы могут мигрировать из ядра на поверхность.
Эта работа согласуется с предварительными исследованиями, указывающими на различные изотопы вольфрама в некоторых вулканических породах.
Сравнивая точные соотношения изотопов, исследователи обнаружили аномалии, которые можно объяснить лишь скрытым источником глубоко внутри планеты.

Выводы

«Наши выводы не только показывают, что ядро ​​Земли не такое изолированное, как считалось ранее», — объяснил профессор Маттиас Виллболд, также работающий в Гёттингенском университете.
«Теперь мы можем доказать, что огромные объемы перегретого мантийного материала, несколько сотен квадриллионов метрических тонн породы, зарождаются на границе ядра и мантии и поднимаются к поверхности Земли, образуя океанические острова, такие как Гавайи».
Место для вашей рекламы
Ранее Finance.ua писал, что в течение января и февраля 2026 года украинцы приобрели более 45 кг золота на сумму почти 7 млн ​​долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Согласно показателям НБУ, в январе банки продали населению 849 тройских унций на 3,976 млн долларов. В феврале этот показатель составил 609 тр. унций на сумму 3,061 млн. долларов в эквиваленте.
В то же время в январе банки приобрели у населения 645 тр. унций на 3,023 млн долларов, а в феврале — 753 тр. унции на 3,787 млн ​​долларов. Отметим, что масса одной тройской унции составляет 31,1034768
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Золото
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems