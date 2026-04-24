Однако новые данные указывают на то, что некоторые из этих металлов продвигаются вверх из-за извержения вулканов на таких островах, как Гавайи. Наблюдения показывают следы рутения в гавайской лаве — намек на медленную утечку из глубочайших недр Земли. Многие из этих выводов описаны в работе доктора Нильса Месслинга из Гёттингенского университета.
Золото, металлы и ядро Земли
«Когда поступили первые результаты, мы поняли, что буквально наткнулись на золото! Наши данные подтвердили, что материал из ядра, включая золото и другие драгоценные металлы, проникает в мантию Земли», — восторженно заявил доктор Месслинг.
Он и другие исследователи обнаружили химические сигнатуры в скамье, свидетельствующие о том, что металлы могут мигрировать из ядра на поверхность.
«Теперь мы можем доказать, что огромные объемы перегретого мантийного материала, несколько сотен квадриллионов метрических тонн породы, зарождаются на границе ядра и мантии и поднимаются к поверхности Земли, образуя океанические острова, такие как Гавайи».
