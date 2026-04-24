Ядро Земли начало «выдавать» золото и другие драгоценные металлы — детали Сегодня 18:00 — Банковские металлы

Ядро Земли начало «выдавать» золото и другие драгоценные металлы — детали

Внутри ядра Земли лежит огромный запас золота и других драгоценных металлов, скрытый глубоко под толстой земной корой и раскаленными слоями.

Ученые давно считали, что эти богатства, включая золото и рутений, остаются застрявшими вблизи границы ядра и мантии, находящейся примерно на глубине 3000 километров под землей, пишет Еarth.com

Однако новые данные указывают на то, что некоторые из этих металлов продвигаются вверх из-за извержения вулканов на таких островах, как Гавайи. Наблюдения показывают следы рутения в гавайской лаве — намек на медленную утечку из глубочайших недр Земли. Многие из этих выводов описаны в работе доктора Нильса Месслинга из Гёттингенского университета.

Золото, металлы и ядро ​​Земли

«Когда поступили первые результаты, мы поняли, что буквально наткнулись на золото! Наши данные подтвердили, что материал из ядра, включая золото и другие драгоценные металлы, проникает в мантию Земли», — восторженно заявил доктор Месслинг.

Он и другие исследователи обнаружили химические сигнатуры в скамье, свидетельствующие о том, что металлы могут мигрировать из ядра на поверхность.

Эта работа согласуется с предварительными исследованиями, указывающими на различные изотопы вольфрама в некоторых вулканических породах.

Сравнивая точные соотношения изотопов, исследователи обнаружили аномалии, которые можно объяснить лишь скрытым источником глубоко внутри планеты.

Выводы

«Наши выводы не только показывают, что ядро ​​Земли не такое изолированное, как считалось ранее», — объяснил профессор Маттиас Виллболд, также работающий в Гёттингенском университете.

«Теперь мы можем доказать, что огромные объемы перегретого мантийного материала, несколько сотен квадриллионов метрических тонн породы, зарождаются на границе ядра и мантии и поднимаются к поверхности Земли, образуя океанические острова, такие как Гавайи».

більше 45 кг золота на суму майже 7 млн ​​доларів. Про це свідчать дані Національного банку.

Согласно показателям НБУ, в январе банки продали населению 849 тройских унций на 3,976 млн долларов. В феврале этот показатель составил 609 тр. унций на сумму 3,061 млн. долларов в эквиваленте.

В то же время в январе банки приобрели у населения 645 тр. унций на 3,023 млн долларов, а в феврале — 753 тр. унции на 3,787 млн ​​долларов. Отметим, что масса одной тройской унции составляет 31,1034768

