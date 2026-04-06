Українці купили понад 45 кг золота за два місяці Сьогодні 09:15 — Банківські метали

Протягом січня та лютого 2026 року українці придбали понад 45 кг золота на суму майже 7 млн доларів.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Обсяги продажу та купівлі золота

Згідно з показниками НБУ, у січні банки продали населенню 849 тройських унцій на 3,976 млн доларів. У лютому цей показник склав 609 тр. унцій на суму 3,061 млн доларів в еквіваленті.

Водночас у січні банки придбали в населення 645 тр. унцій на 3,023 млн доларів, а в лютому — 753 тр. унції на 3,787 млн доларів.

Зазначимо, що маса однієї тройської унції становить 31,1034768 грама.

Для порівняння, за весь 2025 рік населення України купило понад 463 кг золота, що дорівнює 14 890 тр. унціям.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.