Ціна золота піднялася до $4495 за унцію Сьогодні 12:44 — Банківські метали

Ціна золота зросла до 4495 доларів на фоні домовленостей США та Ірану про перемир’я. Президент Трамп має остаточно схвалити угоду на 60 днів.

Ціни на золото продовжили зростання після повідомлень про попередню домовленість між США та Іраном щодо продовження режиму припинення вогню та початку нових переговорів стосовно іранської ядерної програми. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Вартість золота піднялася до близько 4495 доларів за унцію після зростання на 1% напередодні. Позитивні сигнали щодо деескалації на Близькому Сході послабили побоювання інвесторів стосовно нового сплеску інфляції, який міг бути спричинений тривалим конфліктом у регіоні.

За даними джерел, США та Іран досягли попередньої угоди про продовження перемир’я на 60 днів, однак остаточне рішення ще має схвалити президент США Дональд Трамп.

Водночас економічні дані зі США свідчать про уповільнення зростання економіки. У першому кварталі американський ВВП зріс на 1,6% у річному вимірі, що виявилося нижчим за попередні оцінки, тоді як інфляція прискорилася до найвищого рівня з 2023 року.

