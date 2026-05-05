0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Золото стабілізувалося на тлі ситуації в Ормузькій протоці

Банківські метали
60
світові ціни на золото зросли до рекордно високої позначки у понад 4800 доларів
світові ціни на золото зросли до рекордно високої позначки у понад 4800 доларів
Світові ціни на золото залишилися майже без змін на тлі заяв США про супровід суден через Ормузьку протоку та сигналів щодо можливих переговорів з Іраном. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
На початку торгів вартість золота становила близько 4630 доларів за унцію після другого поспіль тижневого зниження. Інвестори стежать за ситуацією навколо безпеки судноплавства та перспективами врегулювання конфлікту.
Читайте також
Президент США Дональд Трамп заявив, що з понеділка країна почне супроводжувати нейтральні судна через Ормузьку протоку, а також повідомив про «позитивні переговори» з Іраном.
Спотова ціна золота зросла на 0,3% - до 4628,88 долара за унцію станом на ранок у Сінгапурі. Срібло подорожчало на 0,8% - до 75,96 долара за унцію, також зросли в ціні платина та паладій.
Читайте також
Раніше списали, що в 1 кварталі 2026 року центральні банки світу збільшили обсяги золотих резервів. Чисті закупівлі офіційного сектору склали 244 тонни. Це перевищує показник попереднього кварталу у 208 тонн, повідомляє Вloomberg.
Найбільшими покупцями стали Польща, Узбекистан та Китай.
За матеріалами:
Finance.ua
Золото
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems