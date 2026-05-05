Золото стабілізувалося на тлі ситуації в Ормузькій протоці



Світові ціни на золото залишилися майже без змін на тлі заяв США про супровід суден через Ормузьку протоку та сигналів щодо можливих переговорів з Іраном. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

На початку торгів вартість золота становила близько 4630 доларів за унцію після другого поспіль тижневого зниження. Інвестори стежать за ситуацією навколо безпеки судноплавства та перспективами врегулювання конфлікту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що з понеділка країна почне супроводжувати нейтральні судна через Ормузьку протоку, а також повідомив про «позитивні переговори» з Іраном.

Спотова ціна золота зросла на 0,3% - до 4628,88 долара за унцію станом на ранок у Сінгапурі. Срібло подорожчало на 0,8% - до 75,96 долара за унцію, також зросли в ціні платина та паладій.

Раніше списали , що в 1 кварталі 2026 року центральні банки світу збільшили обсяги золотих резервів. Чисті закупівлі офіційного сектору склали 244 тонни. Це перевищує показник попереднього кварталу у 208 тонн, повідомляє Вloomberg.

Найбільшими покупцями стали Польща, Узбекистан та Китай.

