Цены на медь выросли после заявления Трампа — детали Сегодня 12:43 — Банковские металлы

Цены на медь выросли после заявления Трампа — детали

Цены на медь и акции горнодобывающих компаний резко выросли после того, как президент Дональд Трамп заявил, что США находятся на пороге завершения войны с Ираном, омрачившей перспективы мировой экономики.

Как пишет bloomberg , Трамп заявил, что соглашение еще не окончательно заключено, но его можно подписать уже в эти выходные, хотя подтверждения со стороны Ирана не было.

Axios сообщил, что переговорщики США и Ирана согласовали текст соглашения, которое продлит прекращение огня на 60 дней и урегулирует вопросы запасов урана в Иране.

Потенциальное прекращение военных действий привело к значительному росту цен на металлургию и к росту акций китайских медедобывающих компаний, включая Zijin Mining Group Co. и CMOC Group Ltd. на фоне всплеска торговой активности.

Ранее Глава торгового подразделения гигантской китайской горнодобывающей компании CMOC Group Кенни Айвс заявил , что цены на медь могут достичь к концу года 11 000 или даже 12 000 долларов за тонну.

Справка Finance.ua:

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