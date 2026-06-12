Цены на медь иакции горнодобывающих компаний резко выросли после того, как президент Дональд Трамп заявил, что США находятся на пороге завершения войны с Ираном, омрачившей перспективы мировой экономики.
Как пишет bloomberg, Трамп заявил, что соглашение еще не окончательно заключено, но его можно подписать уже в эти выходные, хотя подтверждения со стороны Ирана не было.
Axios сообщил, что переговорщики США и Ирана согласовали текст соглашения, которое продлит прекращение огня на 60 дней и урегулирует вопросы запасов урана в Иране.
Потенциальное прекращение военных действий привело к значительному росту цен на металлургию и к росту акций китайских медедобывающих компаний, включая Zijin Mining Group Co. и CMOC Group Ltd. на фоне всплеска торговой активности.