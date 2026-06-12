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Цены на медь выросли после заявления Трампа — детали

Банковские металлы
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Цены на медь выросли после заявления Трампа — детали
Цены на медь выросли после заявления Трампа — детали
Цены на медь и акции горнодобывающих компаний резко выросли после того, как президент Дональд Трамп заявил, что США находятся на пороге завершения войны с Ираном, омрачившей перспективы мировой экономики.
Как пишет bloomberg, Трамп заявил, что соглашение еще не окончательно заключено, но его можно подписать уже в эти выходные, хотя подтверждения со стороны Ирана не было.
Axios сообщил, что переговорщики США и Ирана согласовали текст соглашения, которое продлит прекращение огня на 60 дней и урегулирует вопросы запасов урана в Иране.
Потенциальное прекращение военных действий привело к значительному росту цен на металлургию и к росту акций китайских медедобывающих компаний, включая Zijin Mining Group Co. и CMOC Group Ltd. на фоне всплеска торговой активности.
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Ранее Глава торгового подразделения гигантской китайской горнодобывающей компании CMOC Group Кенни Айвс заявил, что цены на медь могут достичь к концу года 11 000 или даже 12 000 долларов за тонну.

Справка Finance.ua:

  • В Китае под землей обнаружено колоссальное месторождение золота весом 1000 тонн.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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