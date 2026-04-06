0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Где сейчас выгодно покупать серебро и золото: какие банки предлагают лучшие условия

Банковские металлы
156
Покупка и продажа золота, источник фото: pixabay
Покупка и продажа золота, источник фото: pixabay
В мире наблюдается тенденция роста цен на банковские драгоценные металлы. За период с сентября 2022 по январь 2026 года стоимость тройской унции золота (тройская унция = 31,1 грамма) выросла почти в 3,5 раза и достигла отметки 5 600 долларов. Еще больше за этот период выросла стоимость серебра. В конце января 2026 года стоимость тройской унции серебра ненадолго превысила 120 долларов; рост с сентября 2022 составил почти 6,7 раза.
Неудивительно, что на фоне снижения процентных ставок по депозитам и падения национальной валюты украинцы начинают все больше интересоваться вложениями в банковское золото или серебро. Ведь цены на слитки банковских металлов постоянно растут, причем не только в гривневом, но и в долларовом эквиваленте.
Что из банковских металлов в настоящий момент предлагают украинские банки? Finance.ua удалось узнать.

Как было раньше

До полномасштабного вторжения россии в Украину торговлей слитками банковских металлов занималась почти половина украинских банков, а приобрести их можно было не только в Киеве или областных центрах, но и в любом крупном городе, где присутствовали банковские отделения. Банки активно завозили из-за границы золотые, серебряные и платиновые слитки известных аффинажных компаний. Некоторые банки предлагали редкие слитки из палладия.
Золотые слитки предлагались следующих номиналов: 1 грамм, 2 грамма, 2,5 грамма, 5 грамм, 10 грамм, 20 грамм, 1 тройская унция (31,1 грамма), 50 грамм, 100 грамм, 250 грамм, 500 грамм и 1 кг.
Серебряные слитки — 10 грамм, 20 грамм, 50 грамм, 100 грамм, 250 грамм, 500 грамм и 1 кг.

Для того, чтобы приобрести тот или иной слиток, необходимо было просто прийти в банк с деньгами. Некоторые банки для крупных покупателей банковских металлов параллельно предлагали услугу аренды банковских ячеек.

Что изменилось в феврале 2022 года

Все изменилось после того, как россия начала полномасштабную войну с Украиной. В первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года Национальный банк Украины издал Постановление № 18, которым, в том числе, запретил банкам покупку слитков драгоценных металлов у юридических лиц. Таким способом был перекрыт канал завоза слитков банковских металлов из-за рубежа. Поэтому очень скоро запасы золотых и серебряных слитков в банках истощились. Некоторые банки (в т.ч. и крупнейшие, например, Ощадбанк. — Ред.) заявили о приостановке работы со слитками банковских металлов.
Золотые и серебряные слитки, источник фото: pixabay
Золотые и серебряные слитки, источник фото: pixabay

Что сейчас предлагают банки

В настоящее время продажа банками слитков из золота и серебра осуществляется исключительно за счет перепродажи того, что они выкупают у населения. Такой процесс подразумевает наличие в банковском отделении эксперта, отлично разбирающегося в банковских металлах, методах проверки подлинности и оценки состояния слитков. Таких специалистов в банковской системе не так много, к тому же, для проведения всех полагающихся экспертиз необходимо наличие специального оборудования. По этой причине банки существенно сократили количество отделений, где клиенты могут продать золотые или серебряные слитки.
Так, у ПриватБанк в настоящее время прием (и последующая продажа) слитков из золота и серебра осуществляется в трех отделениях в Киеве и одном во Львове.
А МТБ Банк проводит экспертизу и покупку только в Киеве и в Ужгороде. Продажа возможна также в главном филиале в Одессе.
В настоящее время активно занимаются скупкой и продажей слитков банковских металлов следующие банки:
  • ПриватБанк;
  • Индустриалбанк;
  • МТБ Банк;
  • Коминбанк.
Цены на покупку и продажу слитков у банков отличаются довольно существенно. При этом стоит знать: чем меньше слиток, тем больше цена за 1 грамм металла.
Покупка и продажа серебра и золота, источник фото: pixabay
Покупка и продажа серебра и золота, источник фото: pixabay
Еще больше разница между ценой, по которой банк скупает слитки банковских металлов и ценой, по которой реализует клиентам. Чем больше по весу слиток, тем спред (разница между ценой покупки и продажи. — Ред.) будет ниже. Например, у МТБ Банк цена продажи для однограммового золотого слитка ­- на 24% дороже, чем цена покупки. Для стограммового же слитка спред будет около 19%.
Такая разница в цене приобретения и продажи подразумевает, что покупка банковских слитков — это инвестиция на будущее. А цены на золото пока только растут.
Из-за большого спроса и недостаточного предложения зачастую сложно приобрести нужный слиток. Самые ходовые слитки — 20 и 50-граммовые обычно разбирают мгновенно, и застать их очень сложно. Поэтому перед тем, как приобрести, желательно по телефону узнать о наличии нужных слитков и забронировать их на свое имя.

Что касается слитков серебра, из-за большей доступности по цене спрос на них зашкаливает, поэтому купить их крайне сложно. Их редко сдают в банк.
Большое значение имеет то, в каком виде слиток сдается в банк, его целостность и наличие защитной упаковки. Если одни банки устанавливают единую цену покупки слитка (в зависимости от его веса), то, например, у ПриватБанк слитки разделяются по трем категориям в зависимости от состояния. Первая -самое лучшее состояние, третья -самое плохое. Для третьей категории ПриватБанк установил единую цену покупки, независимо от веса слитка, что означает, что скупка фактически идет по цене лома.

Финмониторинг -на пути к заветному золотому слитку

Клиенты могут свободно (в случае наличия, конечно) приобрести в банке золотые слитки весом от 1 до 50 грамм. А вот со стограммовым слитком -сложнее. Дело в том, что его стоимость выходит намного выше 400 тыс. гривен -порога, установленного положением о финансовом мониторинге. Для того, чтобы купить стограммовый слиток золота, клиент должен предоставить в банк документы, подтверждающие законное происхождение денежных средств на покупку. Без этого сделка не состоится.
В некоторых банках финмониторинг проводится не только при продаже, но даже и при покупке стограммового слитка. Из-за этого часто владельцы таких слитков предпочитают не сдавать их в банк, а продать напрямую ювелирам, которые изготавливают из них ювелирные изделия.
По состоянию на 20.03.2026
Номинал, граммПриватБанк *МТБ БанкИндустриалбанкКоминбанк
покупка, граммпродажа, граммпокупка, граммпродажа, граммпокупка, граммпродажа, граммпокупка, граммпродажа, грамм
1750592357600944067001000068009000
273108970754091656700985068008900
2,572758835750590306700979068008800
572408305722584856660894067808290
1072007975713081456630866066808000
2071557840703580106610857066707980
31,1 (унция)70757705691078406590818066607950
5070407575687576406580799066507550
10069457440635075706570795065507120
По материалам:
Finance.ua
ЗолотоСереброБанковские металлы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems