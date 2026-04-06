Где сейчас выгодно покупать серебро и золото: какие банки предлагают лучшие условия
В мире наблюдается тенденция роста цен на банковские драгоценные металлы. За период с сентября 2022 по январь 2026 года стоимость тройской унции золота (тройская унция = 31,1 грамма) выросла почти в 3,5 раза и достигла отметки 5 600 долларов. Еще больше за этот период выросла стоимость серебра. В конце января 2026 года стоимость тройской унции серебра ненадолго превысила 120 долларов; рост с сентября 2022 составил почти 6,7 раза.
Неудивительно, что на фоне снижения процентных ставок по депозитам и падения национальной валюты украинцы начинают все больше интересоваться вложениями в банковское золото или серебро. Ведь цены на слитки банковских металлов постоянно растут, причем не только в гривневом, но и в долларовом эквиваленте.
Что из банковских металлов в настоящий момент предлагают украинские банки? Finance.ua удалось узнать.
Как было раньше
До полномасштабного вторжения россии в Украину торговлей слитками банковских металлов занималась почти половина украинских банков, а приобрести их можно было не только в Киеве или областных центрах, но и в любом крупном городе, где присутствовали банковские отделения. Банки активно завозили из-за границы золотые, серебряные и платиновые слитки известных аффинажных компаний. Некоторые банки предлагали редкие слитки из палладия.
Золотые слитки предлагались следующих номиналов: 1 грамм, 2 грамма, 2,5 грамма, 5 грамм, 10 грамм, 20 грамм, 1 тройская унция (31,1 грамма), 50 грамм, 100 грамм, 250 грамм, 500 грамм и 1 кг.
Серебряные слитки — 10 грамм, 20 грамм, 50 грамм, 100 грамм, 250 грамм, 500 грамм и 1 кг.
Читайте также: Как в Украине купить золото
Для того, чтобы приобрести тот или иной слиток, необходимо было просто прийти в банк с деньгами. Некоторые банки для крупных покупателей банковских металлов параллельно предлагали услугу аренды банковских ячеек.
Что изменилось в феврале 2022 года
Все изменилось после того, как россия начала полномасштабную войну с Украиной. В первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года Национальный банк Украины издал Постановление № 18, которым, в том числе, запретил банкам покупку слитков драгоценных металлов у юридических лиц. Таким способом был перекрыт канал завоза слитков банковских металлов из-за рубежа. Поэтому очень скоро запасы золотых и серебряных слитков в банках истощились. Некоторые банки (в т.ч. и крупнейшие, например, Ощадбанк. — Ред.) заявили о приостановке работы со слитками банковских металлов.
Что сейчас предлагают банки
В настоящее время продажа банками слитков из золота и серебра осуществляется исключительно за счет перепродажи того, что они выкупают у населения. Такой процесс подразумевает наличие в банковском отделении эксперта, отлично разбирающегося в банковских металлах, методах проверки подлинности и оценки состояния слитков. Таких специалистов в банковской системе не так много, к тому же, для проведения всех полагающихся экспертиз необходимо наличие специального оборудования. По этой причине банки существенно сократили количество отделений, где клиенты могут продать золотые или серебряные слитки.
Так, у ПриватБанк в настоящее время прием (и последующая продажа) слитков из золота и серебра осуществляется в трех отделениях в Киеве и одном во Львове.
А МТБ Банк проводит экспертизу и покупку только в Киеве и в Ужгороде. Продажа возможна также в главном филиале в Одессе.
В настоящее время активно занимаются скупкой и продажей слитков банковских металлов следующие банки:
- ПриватБанк;
- Индустриалбанк;
- МТБ Банк;
- Коминбанк.
Цены на покупку и продажу слитков у банков отличаются довольно существенно. При этом стоит знать: чем меньше слиток, тем больше цена за 1 грамм металла.
Еще больше разница между ценой, по которой банк скупает слитки банковских металлов и ценой, по которой реализует клиентам. Чем больше по весу слиток, тем спред (разница между ценой покупки и продажи. — Ред.) будет ниже. Например, у МТБ Банк цена продажи для однограммового золотого слитка - на 24% дороже, чем цена покупки. Для стограммового же слитка спред будет около 19%.
Такая разница в цене приобретения и продажи подразумевает, что покупка банковских слитков — это инвестиция на будущее. А цены на золото пока только растут.
Из-за большого спроса и недостаточного предложения зачастую сложно приобрести нужный слиток. Самые ходовые слитки — 20 и 50-граммовые обычно разбирают мгновенно, и застать их очень сложно. Поэтому перед тем, как приобрести, желательно по телефону узнать о наличии нужных слитков и забронировать их на свое имя.
Читайте также: Депозиты или накопительные сервисы: что выбрать в 2026 году
Что касается слитков серебра, из-за большей доступности по цене спрос на них зашкаливает, поэтому купить их крайне сложно. Их редко сдают в банк.
Большое значение имеет то, в каком виде слиток сдается в банк, его целостность и наличие защитной упаковки. Если одни банки устанавливают единую цену покупки слитка (в зависимости от его веса), то, например, у ПриватБанк слитки разделяются по трем категориям в зависимости от состояния. Первая -самое лучшее состояние, третья -самое плохое. Для третьей категории ПриватБанк установил единую цену покупки, независимо от веса слитка, что означает, что скупка фактически идет по цене лома.
Финмониторинг -на пути к заветному золотому слитку
Клиенты могут свободно (в случае наличия, конечно) приобрести в банке золотые слитки весом от 1 до 50 грамм. А вот со стограммовым слитком -сложнее. Дело в том, что его стоимость выходит намного выше 400 тыс. гривен -порога, установленного положением о финансовом мониторинге. Для того, чтобы купить стограммовый слиток золота, клиент должен предоставить в банк документы, подтверждающие законное происхождение денежных средств на покупку. Без этого сделка не состоится.
В некоторых банках финмониторинг проводится не только при продаже, но даже и при покупке стограммового слитка. Из-за этого часто владельцы таких слитков предпочитают не сдавать их в банк, а продать напрямую ювелирам, которые изготавливают из них ювелирные изделия.
|По состоянию на 20.03.2026
|Номинал, грамм
|ПриватБанк *
|МТБ Банк
|Индустриалбанк
|Коминбанк
|покупка, грамм
|продажа, грамм
|покупка, грамм
|продажа, грамм
|покупка, грамм
|продажа, грамм
|покупка, грамм
|продажа, грамм
|1
|7505
|9235
|7600
|9440
|6700
|10000
|6800
|9000
|2
|7310
|8970
|7540
|9165
|6700
|9850
|6800
|8900
|2,5
|7275
|8835
|7505
|9030
|6700
|9790
|6800
|8800
|5
|7240
|8305
|7225
|8485
|6660
|8940
|6780
|8290
|10
|7200
|7975
|7130
|8145
|6630
|8660
|6680
|8000
|20
|7155
|7840
|7035
|8010
|6610
|8570
|6670
|7980
|31,1 (унция)
|7075
|7705
|6910
|7840
|6590
|8180
|6660
|7950
|50
|7040
|7575
|6875
|7640
|6580
|7990
|6650
|7550
|100
|6945
|7440
|6350
|7570
|6570
|7950
|6550
|7120
Также по теме
Где сейчас выгодно покупать серебро и золото: какие банки предлагают лучшие условия
Украинцы купили более 45 кг золота за два месяца
Как война в Иране влияет на торговлю на крупнейших мировых рынках
НБУ снизил курс золота на выходные (таблица)
Добыча золота с помощью сыворотки: что сделали ученые (фото)
В США найдены литиевые залежи стоимостью свыше 1,5 трлн долл.: почему они так ценны