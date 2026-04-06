Где сейчас выгодно покупать серебро и золото: какие банки предлагают лучшие условия

В мире наблюдается тенденция роста цен на банковские драгоценные металлы. За период с сентября 2022 по январь 2026 года стоимость тройской унции золота (тройская унция = 31,1 грамма) выросла почти в 3,5 раза и достигла отметки 5 600 долларов. Еще больше за этот период выросла стоимость серебра. В конце января 2026 года стоимость тройской унции серебра ненадолго превысила 120 долларов; рост с сентября 2022 составил почти 6,7 раза.

Неудивительно, что на фоне снижения процентных ставок по депозитам и падения национальной валюты украинцы начинают все больше интересоваться вложениями в банковское золото или серебро. Ведь цены на слитки банковских металлов постоянно растут, причем не только в гривневом, но и в долларовом эквиваленте.

Что из банковских металлов в настоящий момент предлагают украинские банки? Finance.ua удалось узнать.

Как было раньше

До полномасштабного вторжения россии в Украину торговлей слитками банковских металлов занималась почти половина украинских банков, а приобрести их можно было не только в Киеве или областных центрах, но и в любом крупном городе, где присутствовали банковские отделения. Банки активно завозили из-за границы золотые, серебряные и платиновые слитки известных аффинажных компаний. Некоторые банки предлагали редкие слитки из палладия.

Золотые слитки предлагались следующих номиналов: 1 грамм, 2 грамма, 2,5 грамма, 5 грамм, 10 грамм, 20 грамм, 1 тройская унция (31,1 грамма), 50 грамм, 100 грамм, 250 грамм, 500 грамм и 1 кг.

Серебряные слитки — 10 грамм, 20 грамм, 50 грамм, 100 грамм, 250 грамм, 500 грамм и 1 кг.

Для того, чтобы приобрести тот или иной слиток, необходимо было просто прийти в банк с деньгами. Некоторые банки для крупных покупателей банковских металлов параллельно предлагали услугу аренды банковских ячеек.

Что изменилось в феврале 2022 года

Все изменилось после того, как россия начала полномасштабную войну с Украиной. В первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года Национальный банк Украины издал Постановление № 18, которым, в том числе, запретил банкам покупку слитков драгоценных металлов у юридических лиц. Таким способом был перекрыт канал завоза слитков банковских металлов из-за рубежа. Поэтому очень скоро запасы золотых и серебряных слитков в банках истощились. Некоторые банки (в т.ч. и крупнейшие, например, Ощадбанк . — Ред.) заявили о приостановке работы со слитками банковских металлов.

Что сейчас предлагают банки

В настоящее время продажа банками слитков из золота и серебра осуществляется исключительно за счет перепродажи того, что они выкупают у населения. Такой процесс подразумевает наличие в банковском отделении эксперта, отлично разбирающегося в банковских металлах, методах проверки подлинности и оценки состояния слитков. Таких специалистов в банковской системе не так много, к тому же, для проведения всех полагающихся экспертиз необходимо наличие специального оборудования. По этой причине банки существенно сократили количество отделений, где клиенты могут продать золотые или серебряные слитки.

Так, у ПриватБанк в настоящее время прием (и последующая продажа) слитков из золота и серебра осуществляется в трех отделениях в Киеве и одном во Львове.

МТБ Банк проводит экспертизу и покупку только в Киеве и в Ужгороде. Продажа возможна также в главном филиале в Одессе.

В настоящее время активно занимаются скупкой и продажей слитков банковских металлов следующие банки:

ПриватБанк;

Индустриалбанк;

МТБ Банк;

Коминбанк.

Цены на покупку и продажу слитков у банков отличаются довольно существенно. При этом стоит знать: чем меньше слиток, тем больше цена за 1 грамм металла.

Еще больше разница между ценой, по которой банк скупает слитки банковских металлов и ценой, по которой реализует клиентам. Чем больше по весу слиток, тем спред (разница между ценой покупки и продажи. — Ред.) будет ниже. Например, у МТБ Банк цена продажи для однограммового золотого слитка ­- на 24% дороже, чем цена покупки. Для стограммового же слитка спред будет около 19%.

Такая разница в цене приобретения и продажи подразумевает, что покупка банковских слитков — это инвестиция на будущее. А цены на золото пока только растут.

Из-за большого спроса и недостаточного предложения зачастую сложно приобрести нужный слиток. Самые ходовые слитки — 20 и 50-граммовые обычно разбирают мгновенно, и застать их очень сложно. Поэтому перед тем, как приобрести, желательно по телефону узнать о наличии нужных слитков и забронировать их на свое имя.

Что касается слитков серебра, из-за большей доступности по цене спрос на них зашкаливает, поэтому купить их крайне сложно. Их редко сдают в банк.

Большое значение имеет то, в каком виде слиток сдается в банк, его целостность и наличие защитной упаковки. Если одни банки устанавливают единую цену покупки слитка (в зависимости от его веса), то, например, у ПриватБанк слитки разделяются по трем категориям в зависимости от состояния. Первая -самое лучшее состояние, третья -самое плохое. Для третьей категории ПриватБанк установил единую цену покупки, независимо от веса слитка, что означает, что скупка фактически идет по цене лома.

Финмониторинг -на пути к заветному золотому слитку

Клиенты могут свободно (в случае наличия, конечно) приобрести в банке золотые слитки весом от 1 до 50 грамм. А вот со стограммовым слитком -сложнее. Дело в том, что его стоимость выходит намного выше 400 тыс. гривен -порога, установленного положением о финансовом мониторинге. Для того, чтобы купить стограммовый слиток золота, клиент должен предоставить в банк документы, подтверждающие законное происхождение денежных средств на покупку. Без этого сделка не состоится.

В некоторых банках финмониторинг проводится не только при продаже, но даже и при покупке стограммового слитка. Из-за этого часто владельцы таких слитков предпочитают не сдавать их в банк, а продать напрямую ювелирам, которые изготавливают из них ювелирные изделия.

По состоянию на 20.03.2026 Номинал, грамм ПриватБанк * МТБ Банк Индустриалбанк Коминбанк покупка, грамм продажа, грамм покупка, грамм продажа, грамм покупка, грамм продажа, грамм покупка, грамм продажа, грамм 1 7505 9235 7600 9440 6700 10000 6800 9000 2 7310 8970 7540 9165 6700 9850 6800 8900 2,5 7275 8835 7505 9030 6700 9790 6800 8800 5 7240 8305 7225 8485 6660 8940 6780 8290 10 7200 7975 7130 8145 6630 8660 6680 8000 20 7155 7840 7035 8010 6610 8570 6670 7980 31,1 (унция) 7075 7705 6910 7840 6590 8180 6660 7950 50 7040 7575 6875 7640 6580 7990 6650 7550 100 6945 7440 6350 7570 6570 7950 6550 7120

