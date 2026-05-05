0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Золото стабилизировалось на фоне ситуации в Ормузском проливе

Банковские металлы
29
Цена на золото летит вверх
Цена на золото летит вверх
Мировые цены на золото остались почти без изменений на фоне заявлений США о сопровождении судов через Ормузский пролив и сигналов о возможных переговорах с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
В начале торгов стоимость золота составляла около 4630 долларов за унцию после второго недельного снижения. Инвесторы следят за ситуацией вокруг безопасности судоходства и перспективами урегулирования конфликта.
Читайте также
Президент США Дональд Трамп заявил, что с понедельника страна начнет сопровождать нейтральные суда через Ормузский пролив, а также сообщил о «положительных переговорах» с Ираном.
Спотовая цена золота выросла на 0,3% - до 4628,88 доллара за унцию на утро в Сингапуре. Серебро подорожало на 0,8% - до 75,96 доллара за унцию, также выросли в цене платина и палладий.
Читайте также
Ранее списали, что в 1 квартале 2026 года центральные банки мира увеличили объемы золотых резервов. Чистые закупки официального сектора составили 244 тонны. Это превышает показатель предыдущего квартала в 208 тонн, сообщает Вloomberg.
Крупнейшими покупателями стали Польша, Узбекистан и Китай.
По материалам:
Finance.ua
Золото
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems