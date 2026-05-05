Золото стабилизировалось на фоне ситуации в Ормузском проливе

Мировые цены на золото остались почти без изменений на фоне заявлений США о сопровождении судов через Ормузский пролив и сигналов о возможных переговорах с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
В начале торгов стоимость золота составляла около 4630 долларов за унцию после второго недельного снижения. Инвесторы следят за ситуацией вокруг безопасности судоходства и перспективами урегулирования конфликта.
Ранее списали, что в 1 квартале 2026 года центральные банки мира увеличили объемы золотых резервов. Чистые закупки официального сектора составили 244 тонны. Это превышает показатель предыдущего квартала в 208 тонн, сообщает Вloomberg.
Крупнейшими покупателями стали Польша, Узбекистан и Китай.