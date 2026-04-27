Цена на никель взлетела до двухлетнего максимума — почему это важно

В понедельник, 27 апреля, цены на никель поднялись до максимального дневного уровня почти за два года.
Сокращение квот на добычу в Индонезии — крупнейшем производителе — и глобальный дефицит серы ухудшили прогнозы по предложению металла, используемого в производстве аккумуляторов.
Об этом пишет Bloomberg.
Фьючерсы на Лондонской бирже металлов выросли примерно на 10% с начала войны с Ираном, что вызвало резкий рост цен на серу и усилило опасения по поводу сбоев в мировой добыче, включая производство осадка смешанного гидроксида в Индонезии и выщелачивание меди в Африке.
Цены на другие цветные металлы демонстрировали неоднозначную динамику, поскольку трейдеры оценивали шансы на завершение войны после появления сообщения о том, что Иран предложил США новый вариант возобновления работы Ормузского пролива.
Добыча никеля в Индонезии уже под давлением после того, как страна резко сократила квоту на добычу, чтобы поднять цены на металл.
«Настроения на рынке никеля остаются положительными, поскольку трейдеры ожидают дальнейших катализаторов роста, указывающих на существенное сокращение производства MHP (процесс производства смешанного гидроксидного осадка)», — сообщили аналитики Jinrui Futures Co.
Цена на никель выросла на 1,8% до 19 350 долларов за тонну — максимальный показатель с июня 2024 года, но по состоянию на 5.13 утра по киевскому времени снизилась до 19 260 долларов за тонну. Таким образом, максимальная цена за килограмм металла составила 19,35 доллара.

По материалам:
Finance.ua
