Цена золота поднялась до $4495 за унцию

Цена золота выросла до 4495 долларов на фоне договоренностей США и Ирана о перемирии. Президент Трамп должен окончательно одобрить соглашение на 60 дней.
Цены на золото продолжили рост после сообщений о предварительной договоренности между США и Ираном о продлении режима прекращения огня и начале новых переговоров по иранской ядерной программе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Стоимость золота поднялась до 4495 долларов за унцию после роста на 1% накануне. Положительные сигналы по поводу деэскалации на Ближнем Востоке ослабили опасения инвесторов относительно нового всплеска инфляции, который мог быть вызван продолжительным конфликтом в регионе.
По данным источников, США и Иран достигли предварительного соглашения о продлении перемирия на 60 дней, однако окончательное решение еще предстоит одобрить президенту США Дональду Трампу.
В то же время, экономические данные из США свидетельствуют о замедлении роста экономики. В первом квартале американский ВВП вырос на 1,6% в годовом измерении, что оказалось ниже предыдущих оценок, тогда как инфляция ускорилась до самого высокого уровня с 2023 года.
