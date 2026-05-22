Геологи обнаружили огромное месторождение лития: можно произвести 500 млрд телефонов

Исследователи Геологической службы США подсчитали, что древняя горная система Аппалачей содержит 2,5 миллиона тонн критически важного элемента лития.
Об этом сообщает livescience.com.
Новое исследование Геологической службы США (USGS) показывает, что Аппалачи хранят огромные неиспользованные запасы лития, которого достаточно для производства 500 миллиардов мобильных телефонов, 180 миллиардов ноутбуков или 130 миллионов электромобилей.
В регионе хранится 2,5 миллиона тонн (2,3 миллиона метрических тонн) ключевого элемента, что позволило бы заменить импорт лития в США в течение 328 лет, останься импорт на уровне прошлого года.
Таким образом, добыча полезных ископаемых в этой горной системе могла бы уменьшить зависимость США от таких стран, как Китай, Аргентина и Чили, но экологические последствия этого неясны.
Литиевые ресурсы, разбросанные по всему востоку США от Алабамы до Мена, существуют в чрезвычайно крупнозернистых породах, называемых пегматитами, сообщили геологи в двух новых исследованиях северных и южных Аппалачей.

Почему он важен

Литий является важным компонентом в электронике, военной технике и аккумуляторах для электромобилей. Он также используется в аэрокосмических сплавах, стабилизаторах настроения и промышленных маслах.
Спрос на литий для производства батарей, в частности, резко вырос в США в последние годы, что подчеркивает большой разрыв между внутренними поставками и потребностями.
«США имеют одни из самых больших запасов лития в мире», — говорят эксперты, однако «более половины лития, который мы используем в США, импортируется», поскольку в настоящее время в стране действует только одна литиевая шахта в Клейтон-Велли, штат Невада. Многие продукты, содержащие литий, также производятся в таких странах как Китай, а это означает, что США импортируют как сам литий, так и сырье.
Ранее писали, что на литий и акции компаний резко выросли после того, как китайский гигант Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) приостановил работу большого месторождения в Китае. Это повлекло за собой слухи, что Пекин может приостановить другие проекты из-за проблемы избыточных мощностей в экономике.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
