Украина заняла 43 место в мировом рейтинге стартап-экосистем

В топ-1000 мирового рейтинга входит пять украинских городов.

Исследовательская организация StartupBlink опубликовала глобальный рейтинг, который определяет лучшие места в мире для создания и развития стартапов под названием Global Startup Ecosystem Index 2026.

В ежегодном отчете Global Startup Ecosystem Index 2026 от StartupBlink, который оценивает и сравнивает стартап-экосистемы в более чем 1000 городах и 100 странах мира, Украина заняла 43 место в мире, опустившись на одну строчку по сравнению с прошлым годом, с ежегодным ростом на +7,0%.

В Европе Украина удерживает 26 место второй год подряд, а в регионе Восточной Европы стабильно занимает восьмое место.

По уровню бизнес-среды Украина находится на 67-м месте, что, по оценке отчета, является сдерживающим фактором для еще большего роста. Кроме того, общая стоимость экосистемы оценивается в $20,7 млрд.

Важно отметить, что Украина занимает третье место в Восточной Европе по Web Development и пятое в Восточной Европе по Blockchain. Более того, по силе бренда экосистемы Ecosystem Brand Value страна занимает пятое место в Восточной Европе, что свидетельствует о крепком международном признании.

Почему это интересно

Значительная часть экосистемы страны остается централизованной в столице. Общий бал Киева в 10 раз превышает показатель Львова, хотя другие города также показывают рост.

Всего в топ-1000 мирового рейтинга входит пять городов:

Киев: 74 место в мире и 18 место среди городов Европы;

Львов: 378 место в мире с ростом +35,6%;

Харьков: 663 место с ростом в +7,5%;

Днепр: 682 место и рост позиций в 228,2%;

Одесса: 718 место с ростом в +31,9%.

Речь идет также о ключевых исторических вехах украинской экосистемы: запуск конференции IT Arena во Львове (2014), создание Украинского фонда стартапов (USF) (2018), запуск Министерства цифровой трансформации (2019) и введение правового режима Diia. City (2022), который привлек такие компании.

По версии Global Startup Ecosystem Index 2026, главными строителями экосистемы называют Министерство цифровой трансформации, Украинский фонд стартапов (USF), платформу UA Tech Ecosystem и Diia. City Union.

В отчете выделены четыре единорога в экосистеме Украины, среди которых:

Grammarly — первый и единственный украинский декакорн, достигший отметки в $13 млрд в 2021 году.

Preply — в 2026 году образовательная платформа достигла отметки в $1,2 млрд и стала новым единорогом.

airSlate, Creatio, People. ai — отмечены как «единороги» из Киева.

GitLab — упомянут благодаря успешному выходу на IPO на бирже NASDAQ в 2021 году.

