4 доступных направления для автобусных туров на лето

В преддверии летнего сезона 2026 года украинский туристический рынок демонстрирует изменения в поведении путешественников. Туристы все чаще выбирают поездки автобусами.

Об этом пишет Delo

Самые дешевые направления для путешествий на автобусе

По данным туроператора Join UP! Украина, средняя стоимость автобусного тура выросла примерно на 16% и сейчас составляет около 661 евро. Для сравнения, в 2025 году средний чек был на уровне 571 евро. Несмотря на это, сегмент продолжает активно развиваться.

Самые доступные направления автобусных туров:

Болгария — от 9 750 грн за тур;

Черногория — от 11 156 грн;

Турция — от 15 842 грн;

Греция — от 19 935 грн.

При этом Болгария за год подорожала примерно на 15−20%.

Туроператоры объясняют, что стабильный спрос поддерживают, прежде всего, семейные туристы, для которых автобусные туры остаются понятным и прогнозируемым форматом отдыха.

Как меняется структура спроса

Туроператоры фиксируют заметное переформатирование туристических предпочтений. Спрос смещается на более короткие маршруты и более близкие европейские направления.

По словам участников рынка, интерес к автобусным турам в Турцию существенно снизился — почти в три раза по сравнению с 2024 годом. Болгария же демонстрирует быстрый рост, фактически удваивая объемы спроса ежегодно. Также стабильно удерживают позиции Греция и Черногория.

Дополнительно туристические сети фиксируют резкий рост ранних бронировок: Болгария +37%, Греция +61%, Испания +69%. Это свидетельствует о переориентации на планирование поездок заранее.

Почему автобусные туры выигрывают у авиа

Одним из ключевых факторов смещения спроса стал возврат топливных сборов в авиаперевозках. Из-за роста мировых цен на нефть авиакомпании и туроператоры прибавили дополнительные доплаты к стоимости перелетов.

В то же время, автобусные туры остаются значительно менее чувствительными к этим колебаниям. Средняя доплата за горючее в таких путешествиях составляет 5−15 евро с человека, что существенно ниже, чем в авиасегменте.

Для сравнения, в случае авиатуров дополнительные расходы могут достигать 30−60 евро с туриста в зависимости от направления. Это создает дополнительное ценовое давление на авиапутешествия и усиливает интерес к автобусным маршрутам.

Смещение в сторону более дорогих туров

Отдельно туроператоры отмечают изменение структуры спроса в целом. Украинцы все чаще выбирают более дорогие и качественные пакеты отдыха, а средний горизонт планирования путешествий вырос до 29 дней.

Рынок также фиксирует рост интереса к премиальным направлениям — от экзотических стран до более дорогих туров, которые могут стоить сотни тысяч гривен на двоих.

По оценкам участников рынка, поездки постепенно переходят из категории «роскошь» в формат способа восстановления и психологической перезагрузки.

