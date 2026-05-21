4 доступных направления для автобусных туров на лето

Самые дешевые направления для путешествий на автобусе
По данным туроператора Join UP! Украина, средняя стоимость автобусного тура выросла примерно на 16% и сейчас составляет около 661 евро. Для сравнения, в 2025 году средний чек был на уровне 571 евро. Несмотря на это, сегмент продолжает активно развиваться.
Самые доступные направления автобусных туров:
Болгария — от 9 750 грн за тур;
Черногория — от 11 156 грн;
Турция — от 15 842 грн;
Греция — от 19 935 грн.
При этом Болгария за год подорожала примерно на 15−20%.
Туроператоры объясняют, что стабильный спрос поддерживают, прежде всего, семейные туристы, для которых автобусные туры остаются понятным и прогнозируемым форматом отдыха.
Как меняется структура спроса
Туроператоры фиксируют заметное переформатирование туристических предпочтений. Спрос смещается на более короткие маршруты и более близкие европейские направления.
По словам участников рынка, интерес к автобусным турам в Турцию существенно снизился — почти в три раза по сравнению с 2024 годом. Болгария же демонстрирует быстрый рост, фактически удваивая объемы спроса ежегодно. Также стабильно удерживают позиции Греция и Черногория.
Дополнительно туристические сети фиксируют резкий рост ранних бронировок: Болгария +37%, Греция +61%, Испания +69%. Это свидетельствует о переориентации на планирование поездок заранее.
Почему автобусные туры выигрывают у авиа
Одним из ключевых факторов смещения спроса стал возврат топливных сборов в авиаперевозках. Из-за роста мировых цен на нефть авиакомпании и туроператоры прибавили дополнительные доплаты к стоимости перелетов.
В то же время, автобусные туры остаются значительно менее чувствительными к этим колебаниям. Средняя доплата за горючее в таких путешествиях составляет 5−15 евро с человека, что существенно ниже, чем в авиасегменте.
Для сравнения, в случае авиатуров дополнительные расходы могут достигать 30−60 евро с туриста в зависимости от направления. Это создает дополнительное ценовое давление на авиапутешествия и усиливает интерес к автобусным маршрутам.
Смещение в сторону более дорогих туров
Отдельно туроператоры отмечают изменение структуры спроса в целом. Украинцы все чаще выбирают более дорогие и качественные пакеты отдыха, а средний горизонт планирования путешествий вырос до 29 дней.