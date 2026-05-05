Еврокомиссия готовит рекомендации для авиакомпаний из-за кризиса горючего Сегодня 17:21 — Энергетика

ЕК готовится к вероятному кризису поставок авиационного топлива

Европейская комиссия готовится к длительному сохранению нестабильной ситуации на рынках горючего в условиях геополитической напряженности. В этой связи в ближайшее время планируется обнародование рекомендаций для авиакомпаний.

Об этом заявила спикер Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».

Мониторинг резервов

«Никто не знает, сколько будет продолжаться ситуация. То, что мы делаем, мы готовимся к любому ее развитию, и для этого должны тесно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами. Это единственный способ действовать, готовясь к будущему», — отметила спикер.

Ей задали вопрос о том, как ЕК готовится к вероятному кризису поставок авиационного топлива.

«Комиссия провела обзор резервов государств-членов. Мы встречаемся с ними, а также с Международным энергетическим агентством еженедельно с начала кризиса. Следующее заседание координационной группы запланировано на 7 мая, то есть на этой неделе. Этот механизм обмена информацией хорошо функционирует и позволяет обеспечивать надлежащий уровень прозрачности. Все это позволяет нам координировать наши действия», — пояснила Итконен.

Читайте также Мировые авиаперевозчики вводят дополнительные топливные сборы из-за дефицита топлива

По ее словам, координационная группа по нефти на прошлой неделе представила мероприятия, рассчитанные на долгую продолжительность нынешней ситуации.

«И на этой неделе мы опубликуем рекомендации для авиационных компаний. Это, в частности, будет касаться керосина, а также других элементов, связанных с кризисом», — подытожила представитель ЕК.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что крупнейший в США лоукостер Spirit Airlines заявил, что «немедленно» прекращает деятельность. Тысячи пассажиров и сотрудников оказались в подвешенном состоянии из-за резкого роста цен на авиационное горючее.

В то же время, авиакомпания SAS (Scandinavian Airlines System) заверила , что рост цен на топливо и потенциальный дефицит не грозят отменой ее рейсов летом.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.