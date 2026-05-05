0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еврокомиссия готовит рекомендации для авиакомпаний из-за кризиса горючего

Энергетика
29
ЕК готовится к вероятному кризису поставок авиационного топлива
ЕК готовится к вероятному кризису поставок авиационного топлива
Европейская комиссия готовится к длительному сохранению нестабильной ситуации на рынках горючего в условиях геополитической напряженности. В этой связи в ближайшее время планируется обнародование рекомендаций для авиакомпаний.
Об этом заявила спикер Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».

Мониторинг резервов

«Никто не знает, сколько будет продолжаться ситуация. То, что мы делаем, мы готовимся к любому ее развитию, и для этого должны тесно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами. Это единственный способ действовать, готовясь к будущему», — отметила спикер.
Ей задали вопрос о том, как ЕК готовится к вероятному кризису поставок авиационного топлива.
«Комиссия провела обзор резервов государств-членов. Мы встречаемся с ними, а также с Международным энергетическим агентством еженедельно с начала кризиса. Следующее заседание координационной группы запланировано на 7 мая, то есть на этой неделе. Этот механизм обмена информацией хорошо функционирует и позволяет обеспечивать надлежащий уровень прозрачности. Все это позволяет нам координировать наши действия», — пояснила Итконен.
Читайте также
По ее словам, координационная группа по нефти на прошлой неделе представила мероприятия, рассчитанные на долгую продолжительность нынешней ситуации.
«И на этой неделе мы опубликуем рекомендации для авиационных компаний. Это, в частности, будет касаться керосина, а также других элементов, связанных с кризисом», — подытожила представитель ЕК.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что крупнейший в США лоукостер Spirit Airlines заявил, что «немедленно» прекращает деятельность. Тысячи пассажиров и сотрудников оказались в подвешенном состоянии из-за резкого роста цен на авиационное горючее.
В то же время, авиакомпания SAS (Scandinavian Airlines System) заверила, что рост цен на топливо и потенциальный дефицит не грозят отменой ее рейсов летом.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
ГорючееАвиалинииЕС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems