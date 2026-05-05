Этот шаг произошел после предупреждений аналитиков о том, что значительная зависимость Европы от китайских солнечных инверторов, производимых такими компаниями как Huawei и Sungrow, может представлять риск для стабильности европейской электросети, особенно учитывая, что Европа становится более зависимой от возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия.
«Мы выявили серьезные экономические и кибербезопасные риски», — заявил журналистам в понедельник чиновник ЕС на условиях анонимности, отметив, что оценка Комиссии основывается на секретных и несекретных доказательствах, предоставленных несколькими государствами-членами.
Результаты показали, что при худшем сценарии некоторые страны могут взорвать европейскую энергетическую инфраструктуру и даже повлечь за собой отключение электроэнергии, сказал чиновник ЕС, имея в виду Китай, Иран, Северную Корею и рф.
Что такое солнечные инверторы
Инверторы — это небольшой, но принципиальный компонент современных энергетических систем. Их часто называют «мозгом» электрических сетей, они играют фундаментальную роль в преобразовании и регулировании потока энергии из возобновляемых источников, таких как ветер и солнце, а также систем хранения энергии.
Центральная роль инвесторов в энергетическом переходе ЕС вызвала обеспокоенность их уязвимостью, если поставщиками будут компании, связанные с правительствами, которые считаются враждебными интересам ЕС.
В ноябре прошлого года 30 членов Европарламента с опытом работы в энергетической сфере призвали Комиссию заблокировать доступ «рискованных» поставщиков технологий в европейскую инфраструктуру.
По словам чиновника ЕС, объявление ЕС четко сформулировано как мера экономической безопасности, а не как мера промышленной политики, а это значит, что компании из надежных партнеров, таких как Япония и Южная Корея, будут продолжать иметь право на участие в финансируемых ЕС проектах.
Комиссия также надеется, что эта инициатива будет иметь более широкий эффект, поощряя страны ЕС и международных партнеров применять аналогичные подходы. Литва уже приняла меры по введению ограничений на высокорисковые энергетические технологии.
Это решение стало продолжением политики, впервые очерченной в декабре 2025 года, когда исполнительные власти ЕС заявили, что будут использовать правила финансирования ЕС для уменьшения зависимости от поставщиков, которые считаются угрозой безопасности.
В то время, когда Европа ускоряет переход на возобновляемую энергетику, вмешательство Комиссии подчеркивает растущую важность обеспечения того, чтобы технологии, лежащие в основе этого перехода, были не только устойчивыми, но и безопасными.