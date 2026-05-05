ЕС запрещает китайские солнечные инверторы из-за киберугроз

Европейская комиссия постепенно откажется от использования солнечных инверторов китайского производства в энергетических проектах, финансируемых ЕС.

Это важный шаг, направленный на защиту критически важной энергетической инфраструктуры от потенциальных киберугроз, которые могут повлечь за собой отключение электроэнергии, пишет es.euronews.

Чиновник ЕС заявил об обнаружении «серьезных» экономических и кибербезопасных угроз, добавив, что оценка Комиссии основывается на секретной и публичной информации, предоставленной несколькими государствами-членами.

Этот шаг произошел после предупреждений аналитиков о том, что значительная зависимость Европы от китайских солнечных инверторов, производимых такими компаниями как Huawei и Sungrow, может представлять риск для стабильности европейской электросети, особенно учитывая, что Европа становится более зависимой от возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия.

«Мы выявили серьезные экономические и кибербезопасные риски», — заявил журналистам в понедельник чиновник ЕС на условиях анонимности, отметив, что оценка Комиссии основывается на секретных и несекретных доказательствах, предоставленных несколькими государствами-членами.

Результаты показали, что при худшем сценарии некоторые страны могут взорвать европейскую энергетическую инфраструктуру и даже повлечь за собой отключение электроэнергии, сказал чиновник ЕС, имея в виду Китай, Иран, Северную Корею и рф.

Что такое солнечные инверторы

Инверторы — это небольшой, но принципиальный компонент современных энергетических систем. Их часто называют «мозгом» электрических сетей, они играют фундаментальную роль в преобразовании и регулировании потока энергии из возобновляемых источников, таких как ветер и солнце, а также систем хранения энергии.

Центральная роль инвесторов в энергетическом переходе ЕС вызвала обеспокоенность их уязвимостью, если поставщиками будут компании, связанные с правительствами, которые считаются враждебными интересам ЕС.

В ноябре прошлого года 30 членов Европарламента с опытом работы в энергетической сфере призвали Комиссию заблокировать доступ «рискованных» поставщиков технологий в европейскую инфраструктуру.

По словам чиновника ЕС, объявление ЕС четко сформулировано как мера экономической безопасности, а не как мера промышленной политики, а это значит, что компании из надежных партнеров, таких как Япония и Южная Корея, будут продолжать иметь право на участие в финансируемых ЕС проектах.

Комиссия также надеется, что эта инициатива будет иметь более широкий эффект, поощряя страны ЕС и международных партнеров применять аналогичные подходы. Литва уже приняла меры по введению ограничений на высокорисковые энергетические технологии.

Это решение стало продолжением политики, впервые очерченной в декабре 2025 года, когда исполнительные власти ЕС заявили, что будут использовать правила финансирования ЕС для уменьшения зависимости от поставщиков, которые считаются угрозой безопасности.

В то время, когда Европа ускоряет переход на возобновляемую энергетику, вмешательство Комиссии подчеркивает растущую важность обеспечения того, чтобы технологии, лежащие в основе этого перехода, были не только устойчивыми, но и безопасными.

