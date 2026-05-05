Обновлен рекорд с 2014 года: цены на российскую нефть

Средняя цена на российскую нефть, используемую для целей налогообложения, в апреле выросла до 94,87 доллара за баррель, что является самым высоким показателем с сентября 2014 года, согласно данным, опубликованным в понедельник, благодаря росту мировых цен на нефть.
Мировые цены на нефть в прошлый четверг достигли четырехлетнего максимума, превысив 126 долларов за баррель, из-за опасений, что война между США и Ираном может привести к длительным перебоям в поставках на Ближнем Востоке, что может нанести более глубокий ущерб мировой экономике.
Цены на нефть для россии были почти на 36 долларов выше предусмотренных в федеральном бюджете на этот год.
Она выросла на 17,87 доллара за баррель с 77 долларов в марте.