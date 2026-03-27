Нефть по $200: в Белом доме изучают последствия такого сценария Сегодня 09:17 — Энергетика

Чиновники администрации Дональда Трампа изучают, что будет означать для экономики возможный рост цены на нефть до 200 долларов за баррель.

Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией, пишет Bloomberg

По их словам, речь идет об оценке потенциальных последствий обострения войны с Ираном и подготовке к возможным кризисным сценариям.

Не прогноз, а подготовка к рискам

Моделирование резких скачков цен на нефть — стандартная практика в ​​периоды геополитической напряженности. Оно не означает, что подобный сценарий ожидается.

Такие расчеты необходимы, чтобы оценить влияние на экономический рост и подготовиться к разным вариантам развития событий, в частности к затяжному конфликту.

Читайте также США временно сняли санкции с иранской нефти, загруженной на танкеры

Беспокойство по поводу влияния на экономику

Еще до начала войны министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт может подтолкнуть цены на нефть вверх и навредить экономическому росту.

По данным источников, чиновники казначейства уже несколько недель информируют Белый дом о рисках, связанных с колебаниями цен на нефть и бензин.

Реакция Белого дома

Спикер Белого дома Куш Десаи назвал такие сообщения «ложными». По его словам, хотя администрация и анализирует разные сценарии, вариант с ценой нефти 200 долларов за баррель не рассматривается.

Он также отметил, что Скотт Бессент не выражает обеспокоенности краткосрочными перебоями в поставках, вызванными операцией «Эпическая ярость», и сохраняет уверенность в долгосрочных перспективах экономики США и мировых энергорынков.

Читайте также 400 млн баррелей не хватает: МЭА готовится к высвобождению новых нефтяных резервов

Как изменились цены на нефть

После ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля цены на нефть существенно выросли.

В частности:

нефть West Texas Intermediate подорожала примерно на 30% - до 91 доллара за баррель;

нефть марки Brent выросла почти на 40% - до около 102 долларов за баррель.

Министр энергетики Крис Райт 12 марта заявил, что скачок цен до 200 долларов за баррель «маловероятен».

Что означало бы нефть по $200

Рост цены до 200 долларов за баррель стал бы серьезным шоком для мировой экономики. С учетом инфляции такой уровень фиксировался только один раз за последние 50 лет — в 2008 году перед мировым финансовым кризисом.

Даже более низкие цены могут иметь значительный эффект.

По оценкам Bloomberg Economics, уровень в 170 долларов за баррель в течение нескольких месяцев приведет к росту инфляции в США и Европе и замедлит экономический рост.

Воздействие на мир и США

Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит рост цен на энергоносители и предположил, что это может быть даже выгодно для США. Он также ожидает резкого падения цен после войны.

Впрочем, почти полное прекращение поставок через Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мирового экспорта нефти и газа, уже негативно повлияло на экономики разных стран.

Читайте также Еврокомиссия откладывает предложение о полном отказе от российской нефти

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что боевые действия усилили инфляционные риски. Центральные банки во Франкфурте, Лондоне и Японии готовятся к возможному повышению ставок на следующий месяц.

В США наиболее ощутимым следствием стал рост розничных цен на бензин на 30%, что нивелировало их падение в предыдущем году.

В то же время глава Федеральной резервной системы Джером Павелл отметил, что пока еще рано оценивать полное влияние роста цен на нефть на экономику США.

