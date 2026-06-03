Сколько стоит 3 июня бензин, дизель и газ (инфографика)

Стоимость обычного ДТ на рынке колеблется в пределах 85,90−88,99 грн/л.
Дешевле всего автогазом можно заправиться можно на «Укрнафте» по 45,90 грн, тогда как на станциях OKKO и WOG цена составляет 47,90 грн, а на SOCAR — 47,99 грн.
За время действия программы «Кешбэк на горючее» 2,3 млн украинцев получили денежную компенсацию. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко: «Это был временный антикризисный инструмент финансовой поддержки наших людей в период крупнейшего за последние 50 лет мирового нефтяного кризиса. Он действовал с 20 марта по 31 мая», — говорится в сообщении. Национальная программа позволила украинцам экономить от 5% до 1%.
По ее словам, 91% пользователей этой программы являются владельцами автомобилей эконом-класса с небольшим объемом двигателя.
За время действия программы было открыто около 500 тысяч новых карт Национального кешбэка, что способствовало дополнительному развитию государственных цифровых сервисов.