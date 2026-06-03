Сколько стоит 3 июня бензин, дизель и газ (инфографика) Сегодня 12:38 — Энергетика

Сколько стоит 3 июня бензин, дизель и газ (инфографика)

Третьего июня цена бензина на АЗС Украины следующая: на самый популярный А-95 стартуют от 74,90 грн на «Укрнафте», тогда как на OKKO и WOG — 79,90 грн, а на SOCAR — 79,99 грн.

Стоимость обычного ДТ на рынке колеблется в пределах 85,90−88,99 грн/л.

Дешевле всего автогазом можно заправиться можно на «Укрнафте» по 45,90 грн, тогда как на станциях OKKO и WOG цена составляет 47,90 грн, а на SOCAR — 47,99 грн.

За время действия программы «Кешбэк на горючее» 2,3 млн украинцев получили денежную компенсацию. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко: «Это был временный антикризисный инструмент финансовой поддержки наших людей в период крупнейшего за последние 50 лет мирового нефтяного кризиса. Он действовал с 20 марта по 31 мая», — говорится в сообщении. Национальная программа позволила украинцам экономить от 5% до 1%.

По ее словам, 91% пользователей этой программы являются владельцами автомобилей эконом-класса с небольшим объемом двигателя.

За время действия программы было открыто около 500 тысяч новых карт Национального кешбэка, что способствовало дополнительному развитию государственных цифровых сервисов.

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