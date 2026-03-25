Еврокомиссия откладывает предложение о полном отказе от российской нефти

Европейская комиссия не будет подавать 15 апреля законодательное предложение о полном запрете импорта российской нефти, как планировалось ранее. В то же время инициатива не отменена. Ее планируют обнародовать позже из-за текущих геополитических обстоятельств.
Об этом сообщает Reuters.
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, в частности, войны между США и Израилем против Ирана, на глобальном нефтяном рынке фиксируется значительный рост цен.
По оценкам Международного энергетического агентства, эта ситуация может повлечь за собой одно из крупнейших нарушений поставки нефти в истории.

Полный отказ от российской нефти

Планируемое предложение предусматривает законодательное закрепление полного отказа от импорта российской нефти не позднее конца 2027 года.
Европейский Союз уже принял решение о постепенном прекращении импорта российского газа к этому же сроку.
В Брюсселе планируют закрепить запрет на импорт российской нефти таким образом, чтобы она действовала даже в случае возможного снятия санкций в будущем, например, после достижения мирного соглашения о войне в Украине.

Политический контекст

Отсрочку подачи документа также связывают с внутриполитическими процессами в ЕС. Начальная дата совпадала с периодом после парламентских выборов в Венгрии.
Премьер-министр Виктор Орбан остается последовательным критиком энергетических ограничений против рф. Ситуация обострилась после январских атак беспилотников на нефтепровод «Дружба», что привело к остановке поставок в Венгрию и Словакию.
Это спровоцировало дипломатическое противостояние, в рамках которого Будапешт заблокировал выделение кредитов Украине.

Какие риски возвращения к российской энергетике

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что любая попытка вернуться к потреблению российских энергоресурсов станет стратегической ошибкой для Европы.
По мнению руководства ЕС, энергетическая зависимость от москвы делает блок уязвимым к политическому шантажу.
Несмотря на текущие колебания на мировом рынке из-за конфликта в Персидском заливе, курс на окончательный разрыв связей с российским топливным сектором остается неизменным, хотя сроки финализации юридических процедур сместились.
ЕС существенно сократил закупки после начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. По состоянию на четвертый квартал 2025 года доля российской нефти в импорте ЕС составила всего около 1%.
По состоянию на конец января 2026 года российскую нефть продолжали импортировать только две страны ЕС — Венгрия и Словакия.
По материалам:
Finance.ua
