400 млн баррелей не хватает: МЭА готовится к высвобождению новых нефтяных резервов Сегодня 03:23 — Энергетика

Международное энергетическое агентство консультируется с правительствами стран-членов, чтобы при необходимости высвободить больше нефти из стратегических резервов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола.

«Если это (дополнительное высвобождение резервов. — Ред.) будет необходимо, мы, конечно, сделаем это. Мы изучаем ситуацию, анализируем и оцениваем рынки, а также обсуждаем это с нашими странами-членами», — заявил Бирол.

Также он сообщил, что нет конкретного уровня цен на нефть, который привел бы к высвобождению резервов.

«Высвобождение запасов поможет успокоить рынки, но это не решение. Это лишь поможет уменьшить негативное влияние на экономику», — говорит директор МЭА.

Ситуация на Ближнем Востоке

Бирол охарактеризовал нынешний кризис на Ближнем Востоке как «очень серьезный» и хуже, чем два нефтяных шока 1970-х годов и влияние войны между россией и Украиной на нефтегазовый рынок вместе взятые.

Также он отметил, что кроме страны-члены МЭА, кроме высвобождения резервов, могут на национальном уровне снизить ограничение скорости, ввести работу из дома или уменьшить потребление энергии.

Справка Finance.ua:

МЭА — орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);

агентство занимается консультированием и анализом энергетической безопасности в странах-членах, как большинство развитых стран Европы, а также США, Канада, Япония, Корея, Новая Зеландия и Австралия.

