Шмыгаль: Украина строит новую энергосистему по принципу энергетических сот Сегодня 21:37 — Энергетика

Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмигаль во время онлайн-выступления на форуме «Архитектура безопасности».

Украина восстанавливает элементы разрушенной энергосистемы, но одновременно строит новую, более устойчивую, децентрализованную экологическую энергосистему по принципу энергетических сот.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль во время онлайн-выступления на форуме «Архитектура безопасности».

Система, которую сложнее разрушить и легче восстанавливать

По его словам, нынешняя война показала, что концентрация энергетических активов означает концентрацию рисков.

Поэтому наша задача — построить систему, которую сложнее разрушить и легче восстановить. Для Украины это означает четыре уровня энергетической устойчивости: государство, регионы, общины и бизнес. Каждый уровень имеет свою ответственность и собственные инструменты обеспечения энергетической безопасности", — отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что защита должна быть встроена в саму систему и ее управление. Речь идет о физической защите, системах ПВО, кибербезопасности, резервировании, модульности оборудования и быстрой ремонтопригодности.

Скорость восстановления

Шмыгаль заявил, что на предстоящую зиму готовится резерв для критических элементов энергосистемы.

«Амбиция Украины — стать региональным энергетическим хабом на пересечении европейских коридоров и частью ответа на вызовы энергетической безопасности Европы. россия пыталась сделать энергетику инструментом нашего истощения. Мы должны сделать ее инструментом нашей устойчивости», — резюмировал министр энергетики.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко писал , что до 1 июня должны были завершить первый этап строительства защиты объектов критической инфраструктуры. Вместе с руководителями областных военных администраций правительство обновило перечень объектов в рамках Планов устойчивости и утвердило дальнейшие работы в соответствии с концепцией «Страна-крепость».

С 1 марта в рамках Планов устойчивости уже введено 319 МВт распределенной генерации. Также начата установка газогенераторных установок общей мощностью еще 541 МВт. До конца года правительство планирует добавить в общей сложности 1,5 ГВт мощностей.

Ранее Шмыгаль уже заявлял , что Украина создает сеть «энергетических сот» — автономных или полуавтономных кластеров, где критическая инфраструктура может работать даже тогда, когда центральная сеть повреждена. Он сообщал, что новая энергетическая архитектура имеет три уровня:

атомная генерация — АЭС обеспечивают стабильность энергосистемы, поэтому развитие ядерной энергетики будет продолжаться;

гибкость, балансировка и новая генерация — речь идет о маневровых мощностях, накопителях энергии и строительстве новых объектов генерации в регионах с техническим дефицитом. Кроме того, в 2026 году стартует новый конкурс на строительство до 1,3 ГВт новой генерационной мощности там, где она больше всего нужна: Полтавщина, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Киевщина, Одесчина, Днепр;

локальная автономия предусматривает развитие когенерации, малых газовых установок, а также децентрализованных систем тепло- и водоснабжения. В этом направлении ключевую роль играет сотрудничество с местными властями.

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