0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шмыгаль: Украина строит новую энергосистему по принципу энергетических сот

Энергетика
29
Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмигаль во время онлайн-выступления на форуме «Архитектура безопасности».
Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмигаль во время онлайн-выступления на форуме «Архитектура безопасности».
Украина восстанавливает элементы разрушенной энергосистемы, но одновременно строит новую, более устойчивую, децентрализованную экологическую энергосистему по принципу энергетических сот.
Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль во время онлайн-выступления на форуме «Архитектура безопасности».

Система, которую сложнее разрушить и легче восстанавливать

По его словам, нынешняя война показала, что концентрация энергетических активов означает концентрацию рисков.
Поэтому наша задача — построить систему, которую сложнее разрушить и легче восстановить. Для Украины это означает четыре уровня энергетической устойчивости: государство, регионы, общины и бизнес. Каждый уровень имеет свою ответственность и собственные инструменты обеспечения энергетической безопасности", — отметил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что защита должна быть встроена в саму систему и ее управление. Речь идет о физической защите, системах ПВО, кибербезопасности, резервировании, модульности оборудования и быстрой ремонтопригодности.

Скорость восстановления

Шмыгаль заявил, что на предстоящую зиму готовится резерв для критических элементов энергосистемы.
«Амбиция Украины — стать региональным энергетическим хабом на пересечении европейских коридоров и частью ответа на вызовы энергетической безопасности Европы. россия пыталась сделать энергетику инструментом нашего истощения. Мы должны сделать ее инструментом нашей устойчивости», — резюмировал министр энергетики.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко писал, что до 1 июня должны были завершить первый этап строительства защиты объектов критической инфраструктуры. Вместе с руководителями областных военных администраций правительство обновило перечень объектов в рамках Планов устойчивости и утвердило дальнейшие работы в соответствии с концепцией «Страна-крепость».
Место для вашей рекламы
С 1 марта в рамках Планов устойчивости уже введено 319 МВт распределенной генерации. Также начата установка газогенераторных установок общей мощностью еще 541 МВт. До конца года правительство планирует добавить в общей сложности 1,5 ГВт мощностей.
Ранее Шмыгаль уже заявлял, что Украина создает сеть «энергетических сот» — автономных или полуавтономных кластеров, где критическая инфраструктура может работать даже тогда, когда центральная сеть повреждена. Он сообщал, что новая энергетическая архитектура имеет три уровня:
  • атомная генерация — АЭС обеспечивают стабильность энергосистемы, поэтому развитие ядерной энергетики будет продолжаться;
  • гибкость, балансировка и новая генерация — речь идет о маневровых мощностях, накопителях энергии и строительстве новых объектов генерации в регионах с техническим дефицитом. Кроме того, в 2026 году стартует новый конкурс на строительство до 1,3 ГВт новой генерационной мощности там, где она больше всего нужна: Полтавщина, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина, Киевщина, Одесчина, Днепр;
  • локальная автономия предусматривает развитие когенерации, малых газовых установок, а также децентрализованных систем тепло- и водоснабжения. В этом направлении ключевую роль играет сотрудничество с местными властями.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергияЭнергоресурсыЭнергетическая безопасностьЭнергетика Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems