0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экспорт электроэнергии в мае вырос почти в 3 раза

Энергетика
11
Экспорт электроэнергии в мае вырос почти в 3 раза
Экспорт электроэнергии в мае вырос почти в 3 раза
В мае по сравнению с апрелем Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,8 раза до 94 тыс. МВт-ч.
Об этом пишет издание ExPro.
В сообщении говорится, что наибольший рост зафиксирован по румынскому направлению более чем в пять раз до 16,2 тыс. МВт-час.
Наибольшие объемы экспорта традиционно приходятся на венгерское направление, обеспечившее 64% всех поставок электроэнергии за границу в мае.
В целом с начала 2026 года Украина экспортировала 157,5 тыс. МВт-ч электроэнергии.
При этом в январе и феврале экспорт электроэнергии отсутствовал.
По сравнению с маем 2025 года объемы экспорта остались почти на том же уровне.
По расчетам ExPro, импорт электроэнергии в мае сократился на 29% по сравнению с апрелем до 398 тыс. МВт-ч.
Поставки уменьшились по всем направлениям, кроме Словакии.
Наибольший объем импорта также пришелся на венгерское направление — 52% от общего объема поставок.
В то же время, по сравнению с маем 2025 года импорт электроэнергии в Украину вырос на 3%.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems