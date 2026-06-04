Экспорт электроэнергии в мае вырос почти в 3 раза
— Энергетика
В мае по сравнению с апрелем Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,8 раза до 94 тыс. МВт-ч.
Об этом пишет издание ExPro.
В сообщении говорится, что наибольший рост зафиксирован по румынскому направлению более чем в пять раз до 16,2 тыс. МВт-час.
Наибольшие объемы экспорта традиционно приходятся на венгерское направление, обеспечившее 64% всех поставок электроэнергии за границу в мае.
В целом с начала 2026 года Украина экспортировала 157,5 тыс. МВт-ч электроэнергии.
При этом в январе и феврале экспорт электроэнергии отсутствовал.
По сравнению с маем 2025 года объемы экспорта остались почти на том же уровне.
По расчетам ExPro, импорт электроэнергии в мае сократился на 29% по сравнению с апрелем до 398 тыс. МВт-ч.
Поставки уменьшились по всем направлениям, кроме Словакии.
Наибольший объем импорта также пришелся на венгерское направление — 52% от общего объема поставок.
В то же время, по сравнению с маем 2025 года импорт электроэнергии в Украину вырос на 3%.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.