Экспорт электроэнергии в мае вырос почти в 3 раза Сегодня 05:26 — Энергетика

Экспорт электроэнергии в мае вырос почти в 3 раза

В мае по сравнению с апрелем Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,8 раза до 94 тыс. МВт-ч.

Об этом пишет издание ExPro.

В сообщении говорится, что наибольший рост зафиксирован по румынскому направлению более чем в пять раз до 16,2 тыс. МВт-час.

Наибольшие объемы экспорта традиционно приходятся на венгерское направление, обеспечившее 64% всех поставок электроэнергии за границу в мае.

В целом с начала 2026 года Украина экспортировала 157,5 тыс. МВт-ч электроэнергии.

При этом в январе и феврале экспорт электроэнергии отсутствовал.

По сравнению с маем 2025 года объемы экспорта остались почти на том же уровне.

По расчетам ExPro, импорт электроэнергии в мае сократился на 29% по сравнению с апрелем до 398 тыс. МВт-ч.

Поставки уменьшились по всем направлениям, кроме Словакии.

Наибольший объем импорта также пришелся на венгерское направление — 52% от общего объема поставок.

В то же время, по сравнению с маем 2025 года импорт электроэнергии в Украину вырос на 3%.

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