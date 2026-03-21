США временно сняли санкции с иранской нефти, загруженной на танкеры Сегодня 11:12 — Энергетика

Министр финансов США Скотт Бессент

Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую продажу почти 140 млн баррелей иранской нефти, которая уже находится на танкерах в море.

Об этом сообщил министр финансов Скотт Бессент в соцсети X.

«Сегодня Министерство финансов выдает узкоспециализированное краткосрочное разрешение, которое дает возможность продажи иранской нефти, которая сейчас застряла в море», — сообщил Бессент.

Он пояснил, что подобные действия позволят быстро доставить 140 млн баррелей нефти на мировые рынки. Таким образом, это облегчит временное давление на нефтяные поставки, вызванное Ираном.

«По сути, мы будем использовать иранские баррели против Тегерана, чтобы сдерживать цену на низком уровне, продолжая операцию «Эпическая ярость», — добавил министр.

Бассент подчеркнул, что такое временное краткосрочное разрешение ограничивается исключительно находящейся в транзите нефтью и не позволяет новых закупок или производства.

Также он отметил, что Тегеран будет испытывать трудности с получением любых доходов, а США и дальше «будут поддерживать максимальное давление на Иран и его способность иметь доступ к международной финансовой системе».

«В настоящее время администрация Трампа работает над тем, чтобы вывести на мировой рынок дополнительные 440 млн баррелей нефти, подрывая способность Ирана использовать свои нарушения в Ормузском проливе как рычаги влияния», — заявил глава американского Минфина.

документе , обнародованном Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США, говорится, что речь идет о разрешении в течение месяца продавать иранскую нефть, загруженную на танкеры до 20 марта.

Разрешение на операции по продаже, поставке и разгрузке иранской нефти и нефтепродуктов будет действовать в течение месяца — до 19 апреля.

