0 800 307 555
ру
0 800 307 555
США временно сняли санкции с иранской нефти, загруженной на танкеры

Энергетика
0
Министр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент
Министерство финансов США выдало лицензию, разрешающую продажу почти 140 млн баррелей иранской нефти, которая уже находится на танкерах в море.
Об этом сообщил министр финансов Скотт Бессент в соцсети X.
«Сегодня Министерство финансов выдает узкоспециализированное краткосрочное разрешение, которое дает возможность продажи иранской нефти, которая сейчас застряла в море», — сообщил Бессент.
Он пояснил, что подобные действия позволят быстро доставить 140 млн баррелей нефти на мировые рынки. Таким образом, это облегчит временное давление на нефтяные поставки, вызванное Ираном.
«По сути, мы будем использовать иранские баррели против Тегерана, чтобы сдерживать цену на низком уровне, продолжая операцию «Эпическая ярость», — добавил министр.
Бассент подчеркнул, что такое временное краткосрочное разрешение ограничивается исключительно находящейся в транзите нефтью и не позволяет новых закупок или производства.
Также он отметил, что Тегеран будет испытывать трудности с получением любых доходов, а США и дальше «будут поддерживать максимальное давление на Иран и его способность иметь доступ к международной финансовой системе».
«В настоящее время администрация Трампа работает над тем, чтобы вывести на мировой рынок дополнительные 440 млн баррелей нефти, подрывая способность Ирана использовать свои нарушения в Ормузском проливе как рычаги влияния», — заявил глава американского Минфина.
В документе, обнародованном Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США, говорится, что речь идет о разрешении в течение месяца продавать иранскую нефть, загруженную на танкеры до 20 марта.
Разрешение на операции по продаже, поставке и разгрузке иранской нефти и нефтепродуктов будет действовать в течение месяца — до 19 апреля.
По материалам:
РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems