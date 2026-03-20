Как будут меняться цены на АЗС: эксперт рассказал, чего ожидать
Рост стоимости горючего в Европе будет влиять на повышение цен и в Украине — в ближайшее время оно подорожает на 5−6 гривен.
Об этом в эфире канала «Киев24 «сообщил эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.
«В Европе на 8,5% поднялась цена на дизельное топливо и где-то на 8% поднялась цена на бензин. В цифрах это 113 долларов на тонне на дизельном топливе и 93 доллара на бензине. Они дадут основания для повышения цен на 5−6 гривен», — прогнозирует Косянчук.
Только за неделю из-за войны США на Ближнем Востоке горючее на внутреннем рынке подорожало на 7%, отмечает специалист.
«За последнюю неделю оптовые цены поднялись в Украине почти на 7%. Например, по дизельному топливу мы имеем сегодня 78,5 гривны за литр. Это без затрат логистики и так далее», — говорит Косянчук.
В случае прекращения войны между США и Ираном цены могут откатиться, однако до этого еще далеко.
«До какого предела мы дойдем — все будет зависеть от развития событий в Персидском заливе. Если там это как-то выровняется, дойдут до какого-то конца, тогда мы увидим постепенное снижение цен и на нефть, и на нефтепродукты», — подытожил эксперт.
