США возобновили санкции против российской нефти

Ограничения в отношении российской нефти вновь вступили в силу после того, как администрация президента США Дональда Трампа 11 апреля не продлила действие отсрочки, введенной ранее из-за войны против Ирана.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на Politico.

Возобновление санкций

Министерство финансов США вводило отсрочку на действие санкций в отношении российской нефти в марте, чтобы снизить цены на нефть и газ после фактической блокады Ираном Ормузского пролива в ответ на американо-израильские атаки. Срок действий отсрочки по санкциям истек 11 апреля.

Министерство финансов не ответило на вопрос Politico об отмене санкций, но сослалось на мартовское заявление министра финансов Скотта Бессента, назвавшего этот шаг краткосрочным мероприятием.

До выходных оставалось непонятным, будет ли отменено действие санкционного разрешения. Член Сената по международным отношениям Джин Шахин, лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер и член Сената по банковским делам Элизабет Уоррен призвали администрацию Белого дома не продлевать действие лицензии Министерства финансов США.

10 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Белый дом, вероятно, продлит лицензию на соглашения с российскими нефтепродуктами. Война в Иране и отсрочка санкций позволили россии получить дополнительные нефтегазовые доходы в апреле. По прогнозам, они могут превысить триллион рублей.

В то же время, как заявил Politico уполномоченный президента Украины по санкциям Владимир Власюк, Киев поддерживает решение США не продлевать действие отсрочки от санкций в отношении россии. «Сокращение доходов россии от нефти и газа является ключевым инструментом в продвижении мирных усилий», — подчеркнул он.

Предыдущие решения США

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация отменит определенные санкции, связанные с торговлей нефтью, чтобы снизить мировые цены на сырье.

В Белом доме рассматривалось возможное ослабление санкций против российской нефти, чтобы стабилизировать глобальное повышение цены на сырье из-за войны США и Израиля против Ирана Такой шаг потенциально мог бы увеличить мировое предложение нефти в момент, когда поставки с Ближнего Востока резко сокращаются из-за эскалации конфликта вокруг Ирана.

12 марта Министерство финансов США выдало новую лицензию, позволяющую странам временно покупать российскую нефть, загруженную на танкеры до 11 апреля.

Также Соединенные Штаты Америки предоставили Индии разрешение на покупку российской нефти, застрявшей на танкерах в море.

