россия потеряла $970 млн экспортных доходов из-за украинских ударов по нефтяным терминалам на Балтике

Пять украинских атак на Приморск и Усть-Лугу с 23 по 29 марта стоили российским экспортерам нефти около $970 млн доходов.
Об этом сообщает The Financial Times.

Масштабы ущерба

Приморск и Усть-Луга обеспечивают более 40% морского экспорта сырой нефти россии. Только в Приморске в результате атак сгорело нефти на сумму $200 млн, по словам западного чиновника служб безопасности.
Усть-Луга обеспечивает около 8% мировых поставок нефти. Ее экспорт этого продукта упал примерно на 70% в течение последней недели марта после атак.
Нефтеперерабатывающий завод «Норси» компании «Лукойл» в Нижегородской области также получил повреждения от обломков дронов после украинских ударов.
Трейдеры нефти отметили, что глобальные последствия наиболее заметны на рынке нефти, используемой в качестве сырья для производства пластмасс.

Позиция Украины

Силы беспилотных систем Украины заявили, что атаки направлены на создание давления из-за накопления нефти и дефицита мощностей с целью заставить врага остановить добычу.
Некоторые страны призвали Украину сократить кампанию атак и снизить давление на энергетические рынки, которые уже переживают шок из-за закрытия Ормузского пролива. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на сигналы от партнеров, Киев прекратит атаки только в случае, если москва остановит войну против Украины.
