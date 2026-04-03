ЕС рассматривает лимитирование горючего, готовясь к энергетическому шоку из-за войны на Ближнем Востоке

Мир
229
Европейский Союз готовится к возможному долгому энергетическому шоку на фоне войны на Ближнем Востоке. В Брюсселе рассматривают различные сценарии реагирования, включая нормирование горючего и использование стратегических резервов.
Об этом заявил европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен в комментарии Financial Times.
Он сообщил, что в ближайшие недели ожидается ухудшение ситуации по некоторым «критическим» продуктам.
«Наша оценка состоит в том, что ситуация будет продолжительной, и страны должны убедиться, что у них есть все необходимое», — сказал Йоргенсен.

Подготовка к кризисным сценариям

Он отметил: хотя ЕС «еще не находится в кризисе безопасности поставок», Брюссель разрабатывает планы по преодолению «структурных, долгосрочных последствий» конфликта.
Это включает «подготовку к худшим сценариям», даже если ЕС «еще не готов» к внедрению нормирования критических продуктов, таких как авиационное топливо или дизель.
«Лучше быть готовым, чем сожалеть», — добавил Йоргенсен.
На вопрос о возможности ослабления правил авиационного топлива для больших импортов из США или о разрешении большего смешивания этанола с автомобильным горючим Йоргенсен ответил: «Мы еще не достигли того, чтобы менять или устранять любые наши текущие правила».
Впрочем, он добавил, что рассматриваются все возможности: «И очевидно: чем серьезнее становится ситуация, тем больше нам придется рассматривать законодательные инструменты».
Йоргенсен также не исключает высвобождения стратегических энергетических резервов, если ситуация станет более критической. В прошлом месяце страны ЕС уже провели самое большое в истории высвобождение стратегических нефтяных резервов, пытаясь обуздать стремительный рост цен.
Йоргенсен подчеркнул, что изменений в законодательство ЕС по прекращению импорта российского сжиженного природного газа в этом году не будет. Он отметил, что полагаться вместо этого на США и других партнеров для дополнительных поставок приемлемо, поскольку они работают на «свободном рынке».
По материалам:
hromadske
ЕСБрюссельГорючее
