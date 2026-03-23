Мировой экспорт СПГ упал до минимума за полгода из-за конфликта на Ближнем Востоке Сегодня 22:34 — Энергетика

Мировые поставки сжиженного природного газа (СПГ) сократились до самого низкого уровня за последние шесть месяцев из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, которое привело к перебоям в работе ключевых экспортных маршрутов и временному снижению производства в странах Персидского залива.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сокращение объемов

По данным судового трекинга, 10-дневное среднее количество глобальных поставок СПГ снизилось примерно на 20% с начала месяца и составляет около 1,1 млн. тонн. Это самый низкий уровень с сентября 2025 года, это фактически нивелирует недавний рост поставок, который обеспечивали новые проекты в США и других странах.

Основное падение экспорта приходится на Катар, а также в меньшей степени на Объединенные Арабские Эмираты. Обе страны зависят от морских маршрутов через Ормузский пролив — стратегически важный узел, через который проходит значительная часть мировых энергоснабжений. Из-за роста напряженности в регионе именно этот маршрут стал одним из ключевых факторов риска стабильности глобального рынка СПГ.

Ситуация накалилась после эскалации военного конфликта между США и Израилем с Ираном. В результате ударов по инфраструктуре в Иране Катар был вынужден временно остановить работу своего крупнейшего в мире СПГ-экспортного комплекса в Рас-Лаффане. Дальнейшие повреждения инфраструктуры еще больше усложнили возобновление нормальной работы, а ремонт части производственных мощностей может занять годы.

Риски для глобального рынка

Аналитики отмечают, что даже несмотря на общий рост мирового производства СПГ на протяжении последнего года, нынешние перебои оказали существенное влияние на баланс спроса и предложения. Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок СПГ, фактически превратился в «узкое место» для глобального энергорынка, усиливая волатильность и риски дальнейших колебаний цен.

Напомним, после иранского удара по Катару европейские цены на газ выросли на 35%. На фоне резкого роста стоимости энергоносителей из-за войны на Ближнем Востоке, которая, похоже, не собирается завершаться, в ЕС готовятся к затяжному энергокризису. На саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсуждали возможные краткосрочные решения по стабилизации ситуации в странах Европы.

По данным СМИ, США могут существенно укрепить свои позиции на мировом энергетическом рынке на фоне масштабного кризиса, вызванного ударами по газовой инфраструктуре Катара, а американские экспортеры газа могут стать «главными победителями» энергокризиса.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.