Трамп угрожает уничтожить электростанции Ирана, если в течение 48 часов не откроется Ормузский пролив
Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уничтожат электростанции Ирана, если Тегеран в течение двух суток не откроет Ормузский пролив. По словам Трампа, первой под удар попадет самая большая электростанция страны.
Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью, без угрозы, в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их многочисленные электростанции, начиная с самой большой», — написал президент США.
Ответ Ирана
Как сообщает Al Jazeera. и Wall Street Journal, военные армии Ирана ответили, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса удар будет нанесен на энергетическую, информационно-технологическую и опреснительную инфраструктуру США в регионе.
WSJ пишет, что хотя запасы нефти и газа поддерживают экономику региона, миллионы людей на Ближнем Востоке полагаются на опреснительные установки для получения питьевой воды.
На Ближнем Востоке сосредоточено более 40% мировых мощностей по опреснению или около 5000 установок.
Финансовое положение украинских беженцев улучшается — исследование
Лучшие города для жизни в Польше
Улицы с самой дорогой жилой недвижимостью (фото)
Рейтинг лучших городов мира в 2026 году
Почему оставлять зарядку без телефона в розетке опасно