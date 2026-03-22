Трамп угрожает уничтожить электростанции Ирана, если в течение 48 часов не откроется Ормузский пролив Сегодня 11:05 — Мир

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уничтожат электростанции Ирана, если Тегеран в течение двух суток не откроет Ормузский пролив. По словам Трампа, первой под удар попадет самая большая электростанция страны.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью, без угрозы, в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их многочисленные электростанции, начиная с самой большой», — написал президент США.



Ответ Ирана

Как сообщает Al Jazeera. Wall Street Journal , военные армии Ирана ответили, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса удар будет нанесен на энергетическую, информационно-технологическую и опреснительную инфраструктуру США в регионе.

WSJ пишет, что хотя запасы нефти и газа поддерживают экономику региона, миллионы людей на Ближнем Востоке полагаются на опреснительные установки для получения питьевой воды.

На Ближнем Востоке сосредоточено более 40% мировых мощностей по опреснению или около 5000 установок.

