Как война на Ближнем Востоке влияет на экономику Украины

Казна и Политика
Продолжительная война на Ближнем Востоке будет негативно влиять на экономику Украины из-за усиления инфляционного давления и роста импорта, однако общее влияние будет ограничено.
Об этом говорится в макропрогнозе компании Dragon Capital.
«Наш базовый сценарий учитывает негативные последствия войны на Ближнем Востоке, в том числе рост мировых цен на нефть и газ, однако предполагает скорейшее окончание боевых действий в ближайшие месяцы и возврат цен на нефть до $70/баррель», — сказано в макропрогнозе.
Более длительная война в регионе будет оказывать дополнительное негативное влияние на экономику Украины, в первую очередь из-за усиления инфляционного давления.

Цены на нефть

Устойчивое закрепление цен на нефть на уровне около $100/баррель может прибавить 2,0 п.п. к прогнозному показателю инфляции в этом году, увеличив его до 9%.
Это, вероятно, побуждает Национальный банк Украины по крайней мере воздержаться от снижения ставки или даже начать цикл повышения, если возникнет риск выхода инфляционных ожиданий из-под контроля.

Импорт энергоносителей

Увеличение стоимости импорта энергоносителей и удобрений приведет к более существенному, чем ожидалось, расширению внешнеторгового дефицита. Однако, учитывая масштабные структурные дисбалансы, вызванные войной и наличие внешнего финансирования, это не угрожает внешней устойчивости страны и валютному рынку.
Так, сохранение цены на нефть на уровне $100/баррель в течение года может дополнительно расширить торговый дефицит на $1,4 млрд (0,6 п.п. ВВП), а негативное влияние высоких цен на газ реализуется только при дополнительных повреждениях внутренней газовой инфраструктуры.
«Поэтому мы не ожидаем заметного влияния такого развития событий на валютный курс. Однако НБУ будет гораздо более осторожным в отношении темпов и сроков валютной либерализации», — отмечают аналитики Dragon Capital.
Там также не ожидают существенного влияния на экономическую активность и темпы роста ВВП при условии, что турбулентность на мировых рынках не повлечет за собой существенного дефицита нефтепродуктов в стране, в частности, дизеля, который в настоящее время занимает около 80% в потреблении нефтепродуктов.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что базовый макроэкономический сценарий компании Dragon Capital базируется на предположении, что активные боевые действия будут продолжаться в 2026—2027 годах, включая атаки на критическую инфраструктуру, подавляя экономический рост.
В альтернативном сценарии аналитики компании предполагают, что устойчивое перемирие может быть достигнуто в середине 2026 года.
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
