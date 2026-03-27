Що буде з економікою України, якщо в середині 2026 року буде досягнуто перемир'я — прогноз Dragon Capital

Темпи економічного зростання в перші роки після війни будуть відносно стриманими

Базовий макроекономічний сценарій компанії Dragon Capital передбачає, що активні бойові дії триватимуть у 2026−2027 роках, включаючи атаки на критичну інфраструктуру, пригнічуючи економічне зростання. Про це Finance.ua розповідав за посиланням.

альтернативному сценарії аналітики компанії припускають, що стійке перемир’я може бути досягнуто в середині 2026 року.

Що буде з економікою, якщо війна закінчиться в середині 2026 року

Економічне зростання. За оцінкою Dragon Capital, темпи економічного зростання в перші роки після війни будуть відносно стриманими. Хоча споживчий та інвестиційний попит, ймовірно, суттєво збільшиться в результаті покращення настроїв та завдяки початку масштабної відбудови, внутрішнє виробництво навряд чи зможе задовольнити сплеск попиту, в першу чергу через гострий дефіцит робочої сили.

Так, за оцінкою, після війни в Україну повернеться близько 15% біженців або 1 млн осіб, з яких тільки 0,3 млн осіб поповнять робочу силу, адже за результатами нещодавніх опитувань дедалі більше українців адаптуються за кордоном, особливо ті, хто вже долучився до ринку праці в країнах перебування, а країни перебування, ймовірно, будуть зацікавлені втримати робочу силу.

Збільшенню пропозиції робочої сили в «цивільному» секторі економіки сприятиме часткова демобілізація зі збройних сил, проте вплив цього фактору також буде обмеженим, оскільки ризики повторного нападу з боку росії потребуватимуть утримання великої і добре підготовленої армії.

Робоча сила. Очікується, що чисельність робочої сили (без урахування збройних сил) сягне 12,5 млн осіб у 2027 р., на 0,8 млн осіб більше, ніж у 2025 р.

«Втім, це зростання лише компенсує падіння робочої сили протягом останніх років, спричинене впливом війни та негативною демографією. Тож чисельність робочої сили залишиться набагато меншою, ніж 17 млн осіб до війни і недостатньою, щоб задовольнити стрімке зростання попиту на працю», — сказано в макропрогнозі компанії.

Водночас масштабне і швидке залучення трудових мігрантів, ймовірно, буде стримуватись відносно низьким рівнем зарплат в Україні порівняно з сусідніми країнами (приблизно 550 євро/міс в Україні, проти майже 800 євро/міс у Молдові та 850 євро/міс в Албанії), культурними та мовними бар’єрами.

Виробничі потужності. Ще одним обмежуючим фактором для повоєнного економічного зростання буде втрата виробничих потужностей через тимчасову окупацію частини території.

Так, на тимчасово окупованій території залишається близько 20% посівних площ, 40% сталеливарних потужностей, виробництво коксівного вугілля, а також найбільша в Європі Запорізька АЕС, яка до війни забезпечувала близько 20% виробництва електроенергії.

Також на темпи економічного зростання у перший рік-два після війни негативно впливатиме часткове скорочення фіскального стимулу, адже зростання витрат на відбудову лише частково компенсує скорочення бюджетних витрат на оборону. При цьому програми зовнішньої бюджетної підтримки, ймовірно, будуть скорочені відповідно до бюджетних потреб і перепрофільовані на фінансування відбудови у майбутні роки.

Висновки

У сценарії досягнення стійкого перемир’я в середині поточного року реальний ВВП зросте на 3,5% р/р у 2026 р. та 5,0% р/р у 2027 р. При цьому частина споживчого попиту, не задоволена внутрішнім виробництвом, штовхатиме вгору ціни та стимулюватиме зростання імпорту, тоді як відновлення експорту буде обмежене, зокрема через втрату виробничих потужностей. У результаті зовнішньоторговельний дефіцит залишатиметься високим — близько 20% ВВП, приблизно вдвічі вище за довоєнні рівні, незважаючи на очікуване скорочення імпорту товарів подвійного призначення, зброї та енергетичних матеріалів.

Посилення інфляційного тиску разом з високим зовнішньоторговельним дефіцитом та зміщенням структури імпорту в бік споживчих товарів створюватиме підстави для суттєвішого послаблення курсу гривні у поєднанні з жорсткою монетарною політикою.

