Лише 10−15% українців повернуться додому після війни — експерт Сьогодні 15:44

Україна може зіткнутися з повільним поверненням громадян із-за кордону. Після закінчення війни додому повернеться лише 10−15% українців.

Про це сказав голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, експерт з трудової міграції Василь Воскобойник в інтервʼю YouTube-каналу « Дума.Й ».

«Закінчення війни не означає, що одразу українці почнуть збирати речі і повертатися в Україну. Скоріше за все це займе декілька місяців. Можливо, півроку чи навіть рік. Левова частка людей, хто готовий повертатися на батьківщину, буде зважувати те, що вони мають за кордоном, і те, що вони будуть потенційно мати в Україні», — сказав експерт.

За його словами, в Україну повернеться приблизно 10−15% українців, які зараз знаходяться за кордоном. Він також зазначив, що наразі статус тимчасового захисту закордоном має приблизно 4,2 мільйона українців.

«Загалом в Європі біля 6,5 мільйона українців. І от з цих якраз людей ми можемо розраховувати на повернення у найближчі два роки після закінчення війни від 200 тисяч до 1 мільйона. Це ті люди, котрі можуть в дійсності повернутися назад в Україну», — додав Воскобойник.

