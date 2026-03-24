Лише 10−15% українців повернуться додому після війни — експерт
Україна може зіткнутися з повільним поверненням громадян із-за кордону. Після закінчення війни додому повернеться лише 10−15% українців.
Про це сказав голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, експерт з трудової міграції Василь Воскобойник в інтервʼю YouTube-каналу «Дума.Й».
«Закінчення війни не означає, що одразу українці почнуть збирати речі і повертатися в Україну. Скоріше за все це займе декілька місяців. Можливо, півроку чи навіть рік. Левова частка людей, хто готовий повертатися на батьківщину, буде зважувати те, що вони мають за кордоном, і те, що вони будуть потенційно мати в Україні», — сказав експерт.
За його словами, в Україну повернеться приблизно 10−15% українців, які зараз знаходяться за кордоном. Він також зазначив, що наразі статус тимчасового захисту закордоном має приблизно 4,2 мільйона українців.
«Загалом в Європі біля 6,5 мільйона українців. І от з цих якраз людей ми можемо розраховувати на повернення у найближчі два роки після закінчення війни від 200 тисяч до 1 мільйона. Це ті люди, котрі можуть в дійсності повернутися назад в Україну», — додав Воскобойник.
