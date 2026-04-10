Экспорт российской нефти достиг максимума за последние четыре года — Bloomberg
С марта 2026 года морской экспорт нефти из россии вырос до самых высоких показателей с июня 2022 года.
Об этом сообщает Bloomberg.
Распродажа запасов
Основными покупателями остаются Индия и Китай, которые совокупно импортируют около 3 млн баррелей в день. Такой уровень поставок обеспечивает москве еженедельный доход в размере более $2 млрд.
Активизация торговли связана с решением США от 13 марта временно приостановить действие санкций в отношении сырья, которое уже было загружено на суда.
Это позволило рф начать масштабную распродажу запасов, в результате чего количество находящейся в море на борту танкеров нефти снизилось до 105 млн баррелей по сравнению со 135−140 млн баррелей в середине марта.
Маскировка маршрутов
Параллельно фиксируется изменение логистических схем: все большее число танкеров скрывают конечный пункт назначения, указывая промежуточные порты вместо Индии или Китая.
Несмотря на попытки замаскировать направления поставок, общая интенсивность движения нефтяных грузов свидетельствует об использовании россией благоприятного момента для максимальной реализации накопленного сырья.
