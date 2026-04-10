0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Экспорт российской нефти достиг максимума за последние четыре года — Bloomberg

Энергетика
73
Объемы морского экспорта российской нефти выросли до самых высоких показателей с лета 2022 года
С марта 2026 года морской экспорт нефти из россии вырос до самых высоких показателей с июня 2022 года.
Об этом сообщает Bloomberg.

Распродажа запасов

Основными покупателями остаются Индия и Китай, которые совокупно импортируют около 3 млн баррелей в день. Такой уровень поставок обеспечивает москве еженедельный доход в размере более $2 млрд.
Активизация торговли связана с решением США от 13 марта временно приостановить действие санкций в отношении сырья, которое уже было загружено на суда.
Это позволило рф начать масштабную распродажу запасов, в результате чего количество находящейся в море на борту танкеров нефти снизилось до 105 млн баррелей по сравнению со 135−140 млн баррелей в середине марта.

Маскировка маршрутов

Параллельно фиксируется изменение логистических схем: все большее число танкеров скрывают конечный пункт назначения, указывая промежуточные порты вместо Индии или Китая.
Несмотря на попытки замаскировать направления поставок, общая интенсивность движения нефтяных грузов свидетельствует об использовании россией благоприятного момента для максимальной реализации накопленного сырья.
По материалам: Mind
Mind
НефтьЭкспорт нефтироссия
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems