Ринок пального: яка ситуація наразі та чого чекати Сьогодні 10:20 — Енергетика

Ціни на пальне в Україні, джерело фото: pixabay

Ціни на пальне в Україні зросли через стрімке подорожчання нафти та нафтопродуктів, яке своєю чергою сталося завдяки початку військових дій США, Ізраїлю та країн Заходу проти Ірану.

Військовий конфлікт на Близькому Сході спричинив блокування Ормузької протоки і таким чином це спонукало до значного зменшення проходу нафти. «Чорне» золото одразу відреагувало: ціни на нього у світі зросли до позначок 100 барелів та вище за тонну. А вслід за цим стали стрімко зростати ціни на нафтопродукти, зокрема в Європі та Україні.

Станом на середину березня 2026 року пальне в Україні стрімко подорожчало: за останні дні ціни зросли в середньому на 2−6 гривень за літр, а дизель — понад 12 гривень за літр.

Finance.ua проаналізував, чого чекати від ринку нафтопродуктів в Україні, та які перспективи щодо зростання цін.

Ціни на пальне в Україні

Як відомо, практично всі 100% бензинів та дизельного пального Україна закуповує за імпортом. Єдиний виробник пального — Кремечнуцький НПЗ, який ще працював до повномасштабної війни, було розбито російськими ракетами і він фактично є тим, який не працює. Тому ціни на пальне в Україні вже відштовхуються від європейських: адже фактично всі бензини та дизельне пальне завозяться саме з країн ЄС.

Станом на середину березня 2026 року, вартість пального в європейських країнах залишається високою. Так, найвища ціна зараз фіксується у Нідерландах — понад 2 євро за літр на бензин А-95, дизель — 1,95 євро за літр. Найнижча ціна у Болгарії — 1,26 євро за літр бензину А-95.

У Польщі ця марка бензину коштує 1,39−1,48 євро за літр, дизель у середньому — 1,52 євро за літр. У Румунії відповідно — 1,39−1,66 та 1,57−1,75 євро за літр.

Станом на 15 березня 2026 року літр бензину А-95 в Україні у середньому дорівнював 69,03 гривні за літр, що становить 1,36 євро. Таким чином, ми бачимо, що ця марка бензину, який пропонується для продажу в Україні, на 0,20 євро вище за болгарський аналог.

Проте Україна після початку повномасштабної війни імпортує бензини та дизпальне в основному з Польщі (50% постачань) та Румунії (30% постачань).

Поки що ціна одного літру бензину марки А-95 в Україні є трохи нижчою за польські ціни та на 10−15% нижчі за румунські. Це можна пояснити тим, що українські імпортери пального просто мають певні запаси, які було завезено за старими цінами ще до початку іранської кампанії.

Станом на 15 березня 2026 року, на українських заправках бензин марки А-92 коштував у середньому 66,18 гривні за літр, дизпальне — 74,81 гривень за літр, автогаз — 42,39 гривень за літр.

Як видно з графіку, впродовж останнього тижня ціни на бензини різних марок на українських заправках лишалися більш-менш сталими, зростало у вартості лише дизельне пальне.

Табл. Динаміка зростання цін на пальне в Україні від 9 до 15 березня 2026 року

Джерело: Авторіа

Як вважає аналітик консалтингової компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко, на українському ринку ключову роль у формуванні цін на пальне відіграє співвідношення гривні до долара та євро. Проте фахівець просто не розуміє, чому в Україні напередодні всіх військових подій навколо Ірану, українська національна валюта ще більше знецінилася.

«Адже у нас відбулася власна подія — велика фінансова допомога від Заходу. Замість того, щоб гривня зміцнилася, вона втратила на доларі 60 пунктів. Особисто я відповідь на цю „аномалію“ не знайшов, але підставляючи 43,80 (тобто вартість долара) у формулу розрахунків, бачимо, що це додатково вплинуло на здорожчання пального на кордоні», — вважає аналітик.

Що роблять для стабілізації ситуації?

Після стрибка цін на пальне в Україні, народна депутатка України Ніна Южаніна, заявила, що Антимонопольний комітет (АМКУ) повинен займатися своєю справою та запитати з компаній постачальників, у чому причини такого стану ринку.

АМКУ дав три дні на це компаніям-імпортерам бензину та дизельного пального. Але, уряд вирішив взяти все у свої руки та анонсував зустріч високопосадовців із керівниками компаній-імпортерів нафтопродуктів.

На цій зустрічі урядовці дали обіцянку не погрожувати ринку АМКУ та Держпродспоживслужбою. Адже влада заявила, що намагається взяти контроль за ситуацією на ринку пального і зокрема на себе.

Але, як вважає Олександр Сіренко, фактично влада немає бажання робити головного: зменшити податкове навантаження на пальне. Таке, приміром, вже зробили у Польщі, Румунії та Італії. В останній з країн придумали таку формулу: коли вартість нафти на світовому ринку зростає, то в країні навпаки зменшується рівень акцизів і, звісно, що навпаки.

До речі, щось подібне в Україні і діяло до 2012 року і фахівці впевнені, що воно давало свої результати. Проте сьогодні в Україні геть зовсім інша ситуація: триває війна і підвищення свого часу акцизів на пальне на думку можновладців повинно було значно збільшити поповнення до бюджету.

АМКУ взявся за перевірку ринку пального, джерело фото: pixabay

Однак аналітики ринку переконані, що тепер влада повинна зрозуміти: якщо дизель коштуватиме 90 гривень і більше за літр, його все менше купуватимуть.

Проте не можна сказати, що влада взагалі нічого не робить для поліпшення ситуації на ринку пального. Так, вона стала активно залучати «Нафтогаз України» та «Укрнафту» до підготовки соціальних компенсацій, включаючи кешбек (до 15%) для громадян.

Прогнози розвитку подій

У коментарі Finance.ua аналітик компанії «А-95» Артем Куюн зазначив:

«Кардинальних змін на цьому важливому ринку не слід очікувати. Адже війна проти Ірану триває, Ормузька протока фактично перекрита. Її роль не треба недооцінювати, як це зараз намагаються зробити деякі експерти — крізь неї проходять до 20% танкерів, які завозили сиру нафту до європейських країн. Отже, вони втратили велику частину нафти. Це як на 20% скоротити ваше харчування. Зрозуміло, що ви будете певним чином голодним», — вважає він.

Як вважає директор компанії А-95 Сергій Куюн, підвищення цін на марки бензину найближчим часом не буде, а от дизельне пальне стрімко дорожачатиме. Адже на європейському ринку, звідки Україна і закуповує пальне, виробництво бензинів перевищує їхнє споживання, а на дизпальне спостерігається певний дефіцит.

Експерт ринку Дмитро Льоушкін вважає, що внутрішні ціни на пальне в Україні, якщо світовий ринок стабілізується, можуть повернутися до колишніх показників — 50- 60 гривень за літр.

Висновки

Навряд українська влада задля стабілізації вартості пального піде на зниження акцизів на нього — адже це вона робила декілька років поступово, таким чином значно збільшуючи надходження до державного бюджету.

Що можуть зробити можновладці? Створити певний стратегічний резерв пального, приміром, на базі «Укрнафти» і таким чином хоч якось впливати на ціни.

Компанії-імпортери можуть й надалі займатися диверсифікацією постачання пального в Україну і знаходити більш вигідні та більш дешеві варіанти, якщо, звісно, такі будуть. Та робити всі належні кроки просто необхідно: адже в Україні вже почали «злітати вгору» ціни на продукти харчування, транспорт та послуги.

