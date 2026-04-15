Війна в Ірані спричиняє найгіршу нафтову кризу в історії

Насос на нафтовому родовищі

Світові поставки нафти цього року скоротяться, а попит знизиться через війну на Близькому Сході, яка порушила експорт. Поточну ситуацію називають найбільшим шоком для постачання нафти в історії.

Про це повідомило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), пише Reuters

Ринок різко змінився

Новий прогноз МЕА показує значний вплив конфлікту на ринок. Раніше очікувався значний профіцит у 2026 році, однак тепер ці очікування фактично зруйновані.

Читайте також Блокування Ормузької протоки США може призвести до зростання цін на нафту

Ціни на нафту зросли, а вантажі перепродаються майже за рекордними цінами — близько 150 доларів за барель. Це посилює тиск на споживачів і змушує уряди впроваджувати заходи економії пального.

Попит і пропозиція на ринку нафти

За даними МЕА, світова пропозиція нафти цього року скоротиться на 1,5 мільйона барелів на добу через удари по енергетичній інфраструктурі та фактичне закриття Іраном Ормузької протоки.

Це становить приблизно 1,5% світового попиту і різко контрастує з попередніми прогнозами:

минулого місяця очікувалося зростання на 1,1 мільйона барелів на добу;

на початку року — на 2,5 мільйона барелів на добу.

МЕА зазначає, що війна з Іраном «докорінно змінила» перспективи споживання нафти.

Тепер агентство прогнозує падіння попиту на 80 тис. барелів на добу цього року, тоді як у березні очікувалося зростання на 640 тис. барелів.

Ключовим фактором залишається ситуація в Ормузькій протоці: відновлення поставок через неї є визначальним для стабілізації цін і ринку.

Читайте також Goldman Sachs змінив прогноз цін на нафту на другий квартал 2026 року

На цьому тлі ціни на нафту залишаються волатильними. У вівторок ф’ючерси на Brent торгувалися трохи нижче 99 доларів за барель станом на 10:26 за Гринвічем, знизившись на 0,6%.

Профіцит під питанням

МЕА все ще очікує невеликий профіцит на ринку у 2026 році, але значно менший, ніж раніше:

новий прогноз — 410 тис. барелів на добу;

попередній прогноз — 2,46 млн барелів на добу.

Водночас інші аналітики очікують на дефіцит. За даними опитування Reuters, попит може перевищити пропозицію в середньому на 750 тис. барелів на добу.

Найбільше падіння попиту з часів пандемії

У другому кварталі 2026 року попит на нафту може скоротитися на 1,5 мільйона барелів на добу — це найбільше падіння з часів пандемії COVID-19.

Найбільше скорочення споживання фіксується:

на Близькому Сході;

в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Знижується попит на нафту, зріджений нафтовий газ і реактивне паливо.

Читайте також Не Ормузька протока: альтернативний маршрут для нафти має низку проблем

Сценарії розвитку подій

Потоки нафти, палива та зрідженого газу через Ормузьку протоку на початку квітня впали до 3,8 мільйона барелів на добу — проти менш ніж 20 мільйонів у лютому до початку ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Базовий сценарій МЕА передбачає, що поставки частково відновляться до середини року, хоча й не до довоєнного рівня.

Водночас розглядається і більш негативний сценарій:

скорочення запасів майже на 2 мільярди барелів;

падіння попиту в середньому на 5 мільйонів барелів на добу з другого по четвертий квартал.

У МЕА наголошують, що геополітична ситуація залишається нестабільною, а перспективи тривалого врегулювання конфлікту поки що неясні.

Саме тому агентство розглядає одразу кілька сценаріїв розвитку подій, які охоплюють широкий діапазон можливих наслідків для глобального ринку нафти.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.