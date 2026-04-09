Goldman Sachs змінив прогноз цін на нафту на другий квартал 2026 року

Goldman Sachs знизив свої прогнози на другий квартал 2026 року щодо нафти Brent та американської сирої нафти до 90 та 87 доларів за барель відповідно ​пізно в середу, після того як США та Іран домовилися про двотижневе припинення вогню.
Про це пише reuters.
Раніше банк прогнозував, що середні ціни на нафту Brent та West Texas Intermediate (WTI) становитимуть 99 та 91 долар за барель відповідно.
«Враховуючи зниження премії за ризик на початку кривої та вже зростаючі потоки нафти через Ормузьку протоку, ми знижуємо наш прогноз на другий квартал для Brent/WTI», — йдеться у примітці банку.
Ціни на сиру нафту марки Brent знизилися більш ніж на 11% цього тижня на тлі сподівань на відновлення Ормузької протоки після того, як президент США Дональд Трамп погодився на двотижневе припинення вогню з Іраном.
Однак у четвер ціни зросли через побоювання, що постачання з ключового регіону-виробника на Близькому Сході може не повністю відновитися через сумніви щодо дотримання режиму припинення вогню, а також оскільки вирішальна протока залишається обмеженою.

Прогнози

Goldman Sachs залишив свій прогноз на третій квартал незмінним на рівні $82 за Brent та $77 за WTI, а на четвертий квартал — $80 за Brent та $75 за WTI.
Банк заявив, що ризики для його цінових прогнозів залишаються зміщеними в бік зростання, що відображає потенціал для триваліших перебоїв та більш стійких втрат видобутку сирої нафти.
Раніше Finance.ua писав, що прсадовці адміністрації Дональда Трампа вивчають, що означатиме для економіки можливе зростання ціни на нафту до 200 доларів за барель.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
